台興擬私有化 松川、晶技揪團間接入主

（中央社記者曾仁凱台北9日電）上櫃電磁元件廠台興今天宣布擬走向私有化，由松川精密、閎鼎資本及晶技共同投資的頤盛投資，將以每股現金對價48元，取得台興100%股權，換算台興目前股本2.64億元，總投資金額約12.67億元。未來台興將下櫃，並結束公開發行。

繼電器廠松川精密今天傍晚也召開重大訊息記者會，宣布董事會決議參與頤盛投資公司現金增資案，總認購金額約新台幣5億元，現金增資完成後，松川將持有頤盛48%股權，為最大股東，藉此間接入主上櫃電磁元件廠台興。

台興股票今天暫停交易，6日收在45.75元，上漲0.85元。

松川總經理吳頌仁說明，頤盛是由閎鼎資本擔任管理顧問的基金發起設立，未來將由松川、閎鼎資本以及台灣晶技共同合作運營。依規劃，此次現金增資完成後，松川持有頤盛48%股權，為最大股東，另外閎鼎資本擔任管理顧問的基金持股47%、晶技持股5%。

接下來，頤盛將與台興進行股份轉換，由頤盛以現金為對價，向台興全體股東收購其所持股份，以取得台興全部已發行股份。

松川介紹，台興成立於1984年，為電磁鐵、電磁閥、繼電器等電磁與控制元件專業製造商，具備完整研發設計與客製化能力。產品廣泛應用於工業自動化、交通運輸、智慧設備與環境控制等領域，客戶遍及歐美與亞洲市場。

松川表示，台興主要做電磁閥，松川則是台灣繼電器龍頭，雙方業務具互補性，希望藉由此次合作，共同推廣業務，並加強國際市場發展。

台興董事長林萬興指出，台興與松川精密上游原材料重疊性高，除可取得上游垂直整合綜效，相較於台興走利基市場，松川精密客戶規模較大，台興可藉此擴大出海口，而松川則可增加電磁產品選項給客戶，創造雙贏。（編輯：楊蘭軒）1150209