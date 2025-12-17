台舞團「翃舞」美加巡演 獲讚世界舞蹈社群重要新聲

（中央社記者侯姿瑩華盛頓16日專電）台灣舞團翃舞製作帶著作品「羽人」赴美加巡演，日前於德州達拉斯的溫斯皮爾歌劇院登台，為這趟巡演劃下句點。德州國際劇場藝術協會藝術總監大讚，翃舞製作的作品不僅對台灣具文化代表性，也是世界舞蹈社群重要的新聲。

駐休士頓台北經濟文化辦事處台灣書院發布新聞稿表示，翃舞製作獲得文化部及國家文化藝術基金會等資源挹注支持，和北美洲中西岸主要表演藝術機構邀請，赴海外演出。

新聞稿指出，由編舞家賴翃中率領的年輕舞團「翃舞製作」，自11月起展開北美巡演，橫跨美國、加拿大7大城市進行10場演出，場場轟動精彩、獲熱烈迴響。

13日晚間於達拉斯溫斯皮爾歌劇院（Winspear Opera House）的演出為巡演最終站。賴翃中於演前導賞分享，翃舞製作的創作靈感與雲門舞集相同，皆部分受到太極的影響，但轉化出不同時代下的藝術表現語言。

巡演舞者之一黃立捷透過新聞稿表示，自己曾於2014年隨雲門舞集在同一劇場演出，2025年隨著翃舞製作再次抵達達拉斯表演，「心中有滿滿感動」。

邀演機構、德州國際劇場藝術協會（Texas International Theatrical Arts Society, TITAS/DANCE UNBOUND）藝術總監桑托斯（Charles Santos）在導賞時提及，翃舞製作的作品不僅只對台灣具有文化代表性，其獨特的當代創作語言與文化意涵，對世界舞蹈專業社群也代表一個重要新聲。

翃舞本次巡演作品、長篇版本「羽人」（BIRDY）兼具東方哲思、太極導引的身體轉換，並融入街舞等當代動態元素、舞台設計表現等，並以「自由」與「掙扎」為創作主調，利用翎子與藤桿等象徵符號，橫跨東西文化、傳統與當代等不同層次的美學風格。

駐休士頓辦事處台灣書院的新聞稿表示，成團年僅8年的翃舞製作近年逐漸打開國際邀演大門，成為台灣新生代積極打進國際舞台的年輕舞團代表之一。

駐休士頓台灣書院為文化部在美國設置的文化據點之一。（編輯：張芷瑄）1141217