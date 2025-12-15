台船不再說明海鯤號問題 顧立雄：可以公開一定對外說明

國防部長顧立雄。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 媒體報導，潛艦國造首艘艦海鯤號海測液壓系統掛掉，台船回應時稱，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。對此，國防部長顧立雄今(15)日說，「可以公開部分一定會對外說明，對於應該守密事項也會守密」。

台南一家室內裝修公司「福麥國際室內裝修公司」近日標得近6億元國防部「RDX 海掃更」標案，引發爭議。立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君今日排定專案報告，邀請國防部部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢。

顧立雄上午稱他們查的20年的彈藥招標案，都廠商有合法的設立證明，有納稅證明，以及有從事國際貿易業，就這三項資格。二十年來所有火藥原物料這樣的的進口，沒有任何改變。他中午接受國民黨立委王鴻薇質詢時補充，從100年以來到現在38個標案，包括B炸藥等等這些所謂火藥原物料都採公開招標，廠商資格都是如此。

但國民黨立委王鴻薇質詢說，國內登記國際貿易有30萬家，但真正從事國際貿易業只有1100家，福麥從110年到113年進口金額是零。長期沒有進口任何一品項，只有今年開始標中科院、國防部案子才出現進口金額。這不奇怪嗎？

王鴻薇引公共工程委員會公布的「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」表示，鉅額採購，廠商需具有具有相當經驗或實績者，具有相當人力者。這家公司現在還在徵募室內裝潢人力。具有具有相當財力者。

但顧立雄則稱，他們要求要有原廠輸出許可證明，才可以履約，這個遠比資本額、過去的實績都還得重要，因為沒辦法拿到輸出許可證明，一翻兩瞪眼，它沒辦法履約。

王鴻薇也針對最近媒體報導海鯤號第2次海測時，液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」接力人力操作，才讓X型舵轉向表示，媒體求證台船，台灣居然回應以後不再逐一回應。人命關天可以這樣嗎？「是要保密三十年嗎？」

海軍參謀長邱俊榮說，因為最近新聞披露對台船專業團隊士氣影響很大，台船也在短時間做了一個確切的說明，現在目前應該要加強.....。海軍與台船是同一個團隊，對於裡面事實需要說明，他們會說明。

顧立雄也說，可以公開部分一定會對外說明，對於應該守密事項也會守密。

