台船今年拚轉盈 海鯤號罰款1月事先提列

▲由右至左所分別台船副總經理兼發言人周志明、台船總經理兼台蝕董事長蔡坤宗、台船董事長陳政宏、台船環海公司董事長曾國正。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台船公司承造的「海鯤軍艦」近期執行潛航測試，由於延後交艦遭罰款，外界關切進度。台船表示，去年虧損22億元主要是匯率影響，扣除匯率因素後，實質虧損約15億元，符合原定計劃，今年一定要轉虧為盈。另，海鯤號延後交艦的罰款，到六月底預估約3800萬元，將在今年1月營運提列損失。

外界關注海鯤號測試進度，台船董事長陳政宏表示，基於保密關係，性能、裝備、數據等不能透露。至於後續還要進行幾次潛航等進度，他回應，測試次數將依各項科目執行狀況進行動態調整，還會有很多次。而外界推測的交艦時間在合理範圍內，公司希望越早交艦越好，前提是兼顧品質與安全。

由於11月後沒有交艦每天將被開罰19萬元，台船總經理蔡坤宗表示，合約規定每日罰款金額約19萬餘元，若以交件延遲200至210天推算，金額約3,800萬餘元，台船已在今年1月營運提列損失。

台船分成三條生產線，蔡坤宗說，第一是IDS潛艦，排程已至2038年至2040年。第二是造船供應鏈商船，今年預計仍維持每年4至5艘商船，訂單已排至2030年第一季，將看船東需求，是否開放2030年後檔期第三則是生產線留給海巡署、海軍，如國艦國造巡護船等

蔡坤宗說，海巡署巡護船目前包含100噸、300噸、4000噸，台船會以4000 噸為最優先，日前才交4000噸船，因此會優先承攬，其他則會考量能量、空檔擇優承攬。海軍部分包含潛艦救難艦、油彈補給艦、船塢運輸艦等，預計116年至123年執行，營業額上看約500至600億元。

另外，台船子公司「台船環海」營運表現穩健。董事長曾國正指出，該公司已連續兩年實現獲利，預計2024年與2025年稅後盈餘皆落在18億至20億元區間，獲利半數將回饋母公司。目前台船環海2026、2027年業務已達滿載，並開始爭取2028年後訂單。他強調，環海翡翠輪在套管式水下基礎安裝實績上位居全球第一，大型海事工程實力在亞洲排名頂尖。

