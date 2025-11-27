台船內部都傳「沒事不要去招惹郭璽」 沒想到他因亂講鄭文隆養小三被提起公訴了

郭璽毫無根據在直播，甚至在公開場合大談「陳秋妏就是鄭文隆的姘頭和小三」鄭文隆憤而提告。士林地檢署偵查終結，認定郭璽言論缺乏實據且具惡意，依公然侮辱及誹謗罪嫌將郭璽提起公訴。（攝影／鄭國強）

連海軍看到都忌憚三分、台船內部人見人怕的郭璽，竟然也踢到鐵板？媒體報導，郭璽因為毫無根據就在網路上說台船前董事長鄭文隆「拿了我們股東的錢去養你的小三」、「下三濫就是下三濫」與包商陳秋妏有不正當男女關係，被士林地檢署偵查終結，認定郭璽言論缺乏實據且具惡意，依公然侮辱及誹謗罪嫌將郭璽提起公訴。

台船內部看到郭璽人見人怕

前海軍顧問郭璽時常在網路上罵台船，砲轟海軍，今年9月30日他還開發財車、演奏嗩吶到海軍司令部「踢館」，聲稱國造潛艦「壽終正寢」，要求海軍司令唐華負責下台「滾蛋」，他說唐華把原來2800億的預算一次做8艘改成2-3-2艘，以至於海軍和台船簽的MOU全部作廢，要重新報價，結果價格嚇死人，現在每一艘要350億，但還買不到100%的裝備等等，海軍對他敬畏三分，台船內部更是人人怕他，長官都交代「沒事不要去招惹郭璽」。

「台船如果不是國營事業，他早就該宣布倒閉了」郭璽今年9月在海軍總部門口再說一次，事實上，67歲的郭璽不滿台船公司連年虧損，在民國113年6月間多次透過YouTube直播及股東會發言，指控台船董事長鄭文隆與包商陳秋妏有不正當男女關係，還誣指他們兩一起到墾丁約會。

郭璽嗆聲唐華下台說鄭文隆養小三

郭璽直說鄭文隆將台船旗下子公司交給陳秋妏經營，甚至在公開場合大談「陳秋妏就是鄭文隆的姘頭和小三」，怒罵鄭文隆「拿了我們股東的錢去養你的小三」、「下三濫就是下三濫」。

郭璽痛批鄭文隆涉嫌利益輸送導致公司虧損，更口出惡言辱罵對方「下三濫」、「不要臉」，「你是一年賠一個資本額...到第三年的時候，你還不走，真是不要臉」。郭璽曾詛咒鄭文隆「我看你的臉色我就知道你快掛了」、「你活不了多久」，雖讓聽者心生畏懼，但檢察官認為未構成恐嚇危害安全罪。

鄭文隆受不了而提告地檢署對其提起公訴

令鄭文隆不堪其擾，感到名譽受損，本來旁邊的人勸阻，但鄭文隆最後還是受不了郭璽憤而提告。士林地檢署偵查終結，認定郭璽言論缺乏實據且具惡意，依公然侮辱及誹謗罪嫌將郭璽提起公訴，有些鄭文隆的朋友看到媒體報導後直說這是遲來的正義。

