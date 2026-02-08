台船公布海鯤號潛航紀錄片 初次下潛「水面下珍貴視角」曝光

國造潛艦海鯤號近2週已執行4次「淺水潛航」測試，台船今（8日）首度公開相關紀錄影片。（取自台船YouTube）



台灣的國防自主邁入歷史性的階段，國造潛艦海鯤號近2週已執行4次「淺水潛航」測試，台船今（8日）首度公開相關紀錄影片，內容除了包含海鯤艦整備後浮航出港、前往測試區執行首次下潛外，亦包含舵控系統、排氣閥開啟下潛等水下及空拍視角。更詳實記錄潛望鏡與天線桅杆升降、發射誘標、上浮及返港等過程，展現海測（SAT）成果，顯示測試進度按照計畫順利推進中。

海鯤軍艦於1月29日首次執行「淺水潛航測試」，至今已完成4次潛航測試，台灣國際造船公司今日上午發布1月29日至2月6日的影像紀錄，盼民眾持續支持潛艦國造政策。

廣告 廣告

台船強調，期盼國人持續支持潛艦國造政策。造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

台船建造海鯤號的速度沒有比較慢

海鯤號終於下潛 徐巧芯點出關鍵：至少還要5次測試、後續艦預算不能動

海鯤號首次執行「淺水潛航測試」 下潛50公尺完成計畫測試項目