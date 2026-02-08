台船公布「海鯤軍艦」潛航測試紀錄 盼支持國造政策

記者吳佲璋／綜合報導

台船今（８）日公布我國首艘自製潛艦「海鯤軍艦」 淺水潛航測試紀錄，並強調造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試，期盼國人持續支持潛艦國造政策。

台船表示，承造之「海鯤軍艦」近二週依測試程序書，執行四次「淺水潛航」測試，時間為2026年1月 29日至2月6日。相關紀錄影像公佈分享予社會各界點閱。

淺水潛航測試為國造潛艦的重要里程碑。根據台船公布的影像記錄，首先是海鯤軍艦完成整備並從港口出發的畫面，接續展示多項關鍵的潛航與功能測試，包括包括開啟排氣閥「首次下潛」，潛望鏡及天線桅管升降測試，確保通訊與偵蒐設備在水下環境正常操作，以及在不同深度下的穩定度。

值得注意的是，台船也公布發射誘標畫面，正式宣告戰系裝備進入測試階段。另在潛艦上浮與航行畫面中，更可見海鯤軍艦與同為國造的大武軍艦一同航行，影片結尾記錄測試順利完成，夜間安全返港，彰顯國艦國造卓越成果與政策決心。

台船公布「海鯤軍艦」 淺水潛航測試紀錄，盼國人持續支持潛艦國造政策。（取自台船影片）

「海鯤軍艦」展示多項關鍵的潛航與功能測試。（取自台船影片）

台船公布發射誘標畫面，正式宣告戰系裝備進入測試階段。（取自台船影片）

「海鯤軍艦」展示多項關鍵的潛航與功能測試。（取自台船影片）

海鯤軍艦與同為國造的大武軍艦一同航行，彰顯國艦國造卓越成果與政策決心。（取自台船影片）