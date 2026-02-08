台船公開海鯤號海測下潛影片 綠委：接下來完成深海潛航、戰系操雷

國造潛艦原型艦「海鯤號」近日展開一連串潛航測試，台灣國際造船公司今（8）日首度公開「海鯤軍艦」於1月29日至2月6日間執行淺水潛航測試的完整紀錄影片，首度曝光水面下實測畫面。(擷取自台船影片)

國造潛艦原型艦「海鯤號」近日展開一連串潛航測試，台灣國際造船公司今（8）日首度公開「海鯤軍艦」於1月29日至2月6日間執行淺水潛航測試的完整紀錄影片，首度曝光水面下實測畫面；王定宇表示，接下來在安全第一、品質達標這兩個最重要的要求下，一步一步完成深海的潛航、戰系操雷測試。

影片顯示，白天海鯤號完成整備後，自水面浮航前往測試海域，先進行舵控系統測試，隨後開啟排氣閥準備下潛，艦體緩緩沒入海中，依序進行潛望鏡與天線桅管升降測試。

完全消失於海平面後，海鯤號持續下潛並完成誘標發射等核心科目。歷經多項驗證後，海鯤號順利上浮返航，結束測試時已入夜。

王定宇表示，「海鯤號」軍艦潛航測試的影片釋放出來，當看到國人第一艘國造潛艦海鯤號下潛的那一刻，其實是讓人非常的振奮感動，甚至於熱淚盈眶，因為這一條路走的非常的不容易。

他指出，中國對台灣的軍事威脅越來越大，台灣在國際上要籌獲措各式各樣的軍事裝備都面臨阻撓，非常的不容易，所以台灣第一艘國造的潛艦海鯤號能夠成功的潛航測試，到目前為止多次的潛航測試，所有的科目都順利完成達標。

王定宇說，接下來在安全第一、品質達標這兩個最重要的要求下，一步一步，不管是深海的潛航測試，或者是戰系操雷的測試，都有信心一步一步把它測試完成，然後交付海軍形成戰力，讓國造潛艦可以保護2300萬人共同的國家台灣。

他強調，在立法院的國民黨跟民眾黨立委也是我們國家的一份子，是否也該善盡國會議員的本分，開始審查國家總預算、審查國防預算、審查攸關台灣安全的國防特別預算的特別條例，讓我們摒棄黨派之爭，一起讓台灣更安全，讓國家更進步。

