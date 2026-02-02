台船建造海鯤號的速度沒有比較慢

，海鯤號的開工時間是2020年11月底，下水時間是2023年10月，預計交付時間是2026年中旬。（台船提供）





最近看到海鯤號在潛航成功後，又被批評延期問題，這邊筆者想再拿其它國家當對照。做為二戰後唯二曾在實戰中以潛艦擊沉敵艦的國家之一，巴基斯坦非常清楚且重視潛艦的價值，目前他們正在致力於建立一支擁有多達11艘潛艦的海軍，未來其潛艦比例甚至可能會和一線水面作戰軍艦達到或接近一比一的程度。

巴基斯坦的軍工生產能力其實不錯，能夠生產現代化戰鬥機（JF-17）、主戰戰車（VT-4）和大型作戰軍艦（滿排3144噸的祖卡菲爾級），且很少發生重大延誤或超支。巴基斯坦也有潛艦的建造經驗：1994年巴基斯坦向法國採購三艘哈立德級潛艦，首艦在法國建造，二號艦的主要船段在法國建造後再移至巴基斯坦完成組裝，三號艦則完全在巴基斯坦建造。

廣告 廣告

上述提到的軍艦和潛艦都是在卡拉奇船廠建造的，且在建造哈立德級期間，法國協助培訓了600名工程師和技術人員，提供大量圖紙和輔助計算設備，還幫助巴基斯坦升級卡拉奇船廠的設施，包含建造船體分段車間、綜合舾裝車間、彎管車間、船體製造車間、噴砂和塗裝設施、酸洗和蝕刻車間等。

在有了上述基礎後，巴基斯坦於2015年向中國訂購多達8艘S26型潛艦，並命名為鯊魚級。根據金融時報的報導，該訂單總額高達40-50億美金。然而考慮到泰國訂購的3艘同型艦僅需10.4億美金，即便考慮泰國的全是中國生產，無需技工訓練、技術轉移與船廠升級等授權生產會增加的額外費用，這一估計金額差距仍然過於明顯，因此推測可能還涵蓋了其它項目。

S26是中國的039A型潛艦的外銷版，且目前明確將配備絕氣推進（AIP）設備，排水量2800噸，略大於海鯤號。039A型從2006年開始服役，連同後續的多款改版至今生產總數已達到20艘。根據合約，8艘鯊魚級中首批4艘在中國建造，後續4艘在巴基斯坦卡拉奇船廠建造。為此卡拉奇船廠再度升級了船廠設施，包含新建了一個乾塢好同時建造兩艘潛艦，並引進足以移動潛艦的大型同步升降機。

在中國建造的鯊魚級具體開工時間不明，只能知道首艦在2024年3月下水，後續3艘則分別在2025年3月、8月和12月下水。雖然全部4艘都已經下水，但目前都還在海試階段，首艦預計今年內才會交付巴基斯坦海軍。這一時程較原先預期的晚不少，2016年時項目總負責人宣稱將從2022年開始接收，主要延誤原因據稱是疫情，以及德國拒絕銷售柴油引擎，因此需要改用中國的授權生產型號並重新取得潛艦使用認證。

而由巴基斯坦負責的4艘則有明確的開工時間：第一艘的開工時間是2021年9月，第二艘則是在2022年12月。原本預期的交付時間是2028年，但這一預估時程也是2016年提出的，因此實際上可能也會延後。

雖然不清楚鯊魚級首艦漢加爾號開工時間，但泰國的同型艦開工時間倒是有公開：2018年9月4日，當時預計在2023年9月交付。由於交付前的海試通常需要1-2年，由此可以推測對中國造船廠而言該型潛艦的建造週期應當在3-4年左右。不過泰國潛艦案同樣受到柴油機供應影響，而且泰國對潛艦採購的支持力度遠低於巴基斯坦，因此該項目當前處於停擺狀態。但總之從原計畫交付時程來看，漢加爾號推測開工時間應該是2017-18年左右。

而作為對比，海鯤號的開工時間是2020年11月底，下水時間是2023年10月，預計交付時間是2026年中旬。整體來說可以看出即便不和巴基斯坦比而是和以效率出名的中國造船廠比，台船建造海鯤號的速度不僅快於中國建造漢加爾號的實際速度（約6-7年），甚至快於不受柴油機供應等外部問題影響時的預期速度（3-4年）；當然海鯤號的海試耗時最終可能會高於漢加爾號，但真超過的話也不用意外，畢竟漢加爾號是一款首艦服役至今已達20年，設計非常成熟的產品。

此外，眾所皆知，西班牙首批自行開發的S-80型潛艦計畫遭遇嚴重延誤與超支，但或許也正是因為需要重新提振信心，西班牙在該級艦首艦伊薩克.佩拉爾號從首航到交付的過程有更加詳細的報導，由此也可以讓外人接觸到一艘潛艦從下水到形成戰鬥力的過程。

艾薩克.佩拉爾號開工於2007年。最初定於2011年交付，但後續先後經歷戰鬥系統尚未定案、金融危機導致財政困難以及超重導致的重大設計修改，也導致三次延期。最後該艦在2020年5月完成岸上通電測試，在2021年4月下水，2021年11月完成柴油引擎運轉測試──即第四個里程碑，前三個里程碑分別是岸上通電、電池安裝和下水，隨後幾個月內展開電池充電測試。

在完成靜態停泊測試後，艾薩克.佩拉爾號在2022年5月27日進行首次海試，時長為4小時，全程都是水面航行。2023年4月1日進行首次靜態下潛測試（即原地下潛），下潛深度不明，但明確指出是在50米浮標海域實施，因此不會大於這一深度；測試總時長8小時，第一階段是先在船塢進行吃水量測，然後再移動到指定海域下潛，檢查水密、橫向與縱向穩定性，上浮後再一次回到船塢進行吃水量測。2023年10月，該艦完成最大作業深度測試，也是交付前最後一個里程碑，並於11月30日交付西班牙海軍。

伊薩克.佩拉爾號於2024年1月開始進行惰性魚雷測試──即發射沒有加裝戰鬥部的魚雷，主要是測試武器發射系統的正常運作。2025年3月完成首次主要與緊急電力網測試，並於8日進行首次全國巡航。6月中旬該艦參與SINKEX 25演習並首次發射實彈魚雷，取得命中。10月25日該艦參加北約多國聯合軍演，也是該艦的首次長期遠洋佈署，並於12月1日返港；報導指出該艦在46天的佈署中累計航行了5050海浬，水下航行時間長達840小時。（本文轉載自抄書性質的戰史研究臉書）