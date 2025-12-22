台船承造海研院海洋基礎資料調查船 安放龍骨

台灣國際造船股份有限公司承造海洋委員會國家海洋研究院一○○噸級與三○○噸級海洋基礎資料調查船各一艘，於昨（二十二）日吉時假台船公司高雄廠區，並由台船公司蔡坤宗總經理及海洋委員會國家海洋研究院陳璋玲院長，共同主持兩型船安放龍骨祈福儀式，祈求建造順利、人員平安。

一○○噸級海洋基礎資料調查船船長三十五公尺、船寬七‧五公尺、船深三‧七公尺，船體採船身鋼質，上構鋁合金設計，推進系統具備低轉速運作能力，且為複合推進動力模式驅動左右舷推進軸及螺槳，作業船平時以電動馬達經減速機驅動螺槳，全速航行時則以推進用柴油主機經減速機驅動螺槳。

三○○噸級海洋基礎資料調查船船長四十公尺、船寬九公尺、船深三‧七公尺，船體材質設計同一○○噸級；該船可使用動態定位系統操控舵、螺槳與側推進器，駕駛室內的後操控站可供人員面向船艉操船，大幅提升船舶操作性能。

一○○噸級海洋基礎資料調查船將執行海洋生態與保育相關調查之樣本收集工作，三○○噸級海洋基礎資料調查船將執行淺海與離島探測調查任務，該兩型船均配有與其任務相應之調查儀器設備，包括淺海多波束聲納或單波束聲納以收集淺海海床及海底地形測繪資料；甲板機械進行小型水下設備或感測器之施放、拖曳及回收；溫鹽深儀與輪盤採水器收集海水及樣本儲放，並設有多種實驗室及儀控室，具備資料、樣本收納及研究環境，提供海上即時分析處理、計算及保存等作業需求。

該兩型船預計一一五年第三季下水，並於一一六年第二季交船；新建造之調查船服役後，將透過配賦之調查儀器設備提升我國海洋研究效率，並更深入地探索廣闊的海洋。台船公司將戮力完成一○○噸級與三○○噸級海洋基礎資料調查船，並作為我國海洋科研人員的堅強後盾。