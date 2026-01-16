台船推潛艦知識科普 盼以淺顯圖卡與外界對話

（中央社記者游凱翔台北16日電）潛艦國造原型艦海鯤號目前正由海軍、台船執行海上測試（SAT），台船公司今天指出，因國造潛艦受外界關注，因此推出「潛艦知識科普」內容，主題為水面艦、潛艦動力系統與柴油主機差異，盼以淺顯易懂圖卡與外界對話。

潛艦國造原型艦「海鯤號」目前正在海上測試（SAT）階段，後續進度受矚，台灣國際造船公司今天表示，因外界高度關注潛艦國造相關事宜，因此正式推出「潛艦知識科普」內容，今天主題為「動力系統：水面艦與潛艦」、「柴油主機：水面艦與潛艦」，盼透過淺顯易懂的圖卡與外界對話，並認識潛艦。

在動力系統部分，台船指出，水面艦的主機（大多使用柴油）透過減速齒輪帶動軸系與俥葉推動船艦，若主機故障船艦則失去動力。

潛艦部分，台船說明，主要模式是以電瓶提供動力，航行時不啟動主機（大多使用柴油），以達到靜音、隱匿的需求；次要模式則是不使用電瓶電力，以主機直接連結主馬達帶動軸系與俥葉，其執行時機是電瓶電力不足、電力管理系統故障，或者為了節省電瓶電力並於隱匿性需求低的安全水域浮航時使用。

台船也提到，主機的主要功能是替電瓶充電，可單部或多部主機同時充電，因此只要電瓶電力足夠，不需主機也可航行。

在柴油主機部分，台船表示，柴油主機為內燃機的一種，因具有中低轉速即可提供高扭力特性，常用於陸地上的大型交通工具（如大客車、貨車等商用車或戰車）、重型機械（怪手、推土機、採礦機械、農業機械）、發電廠及海上交通工具（船舶），用法除直接帶動驅動裝置，如車輪、螺旋槳，也用於驅動發電用發電機。

針對海鯤的柴油主機，台船說明，由於各種柴油機的原理與構造大致相似，一般製造商都能設計製造兩種以上用途的柴油機。因船用柴油機的要求條件較為嚴格，能製造船用柴油機的廠商往往也能製造各種陸用柴油機。

台船指出，台船依海軍需求規範律定規格尋找合適潛艦的主機廠商，經評選委員會綜合各種條件評比之後決定洽談優先順序，再依各廠商獲得該國輸出許可核准的狀態，以及可配合建造時程供貨等因素來選擇原型艦主機廠家，而各廠須提交技術文件證明該機型為潛艦使用主機，可在高背壓的潛航操作環境使用，亦經由原廠接收測試確認功能符合採購規範要求。

台船提到，他國電動力潛艦一般考量備援需求，甚至機艙空間有限的布局，不會如水面船僅採一部大功率主機，多採用2至4部柴油主機設計。3部主機，如以色列海豚級、義大利Sauro級；4部主機，如德國209級、巴西Riachuelo級；而原型艦海鯤裝備商源有限，主機受限於輸出許可，採用多部主機設計，仍可滿足海軍需求規範。（編輯：翟思嘉）1150116