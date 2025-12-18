台船攜手達明機器人 加速造船產業智慧升級

記者孫建屏／高雄報導

為推動造船製程智慧化，台灣國際造船股份有限公司董事長陳政宏今（18）日與廣達集團旗下達明機器人董事長何世池、營運長黃識忠，針對關鍵技術進行高階會晤深入討論，導入協作手臂自動化銲接技術，逐步應用於船舶建造流程，期能奠定先進銲接製程重要里程碑，加速造船產業智慧製造升級。

台船公司此次攜手達明機器人公司（TM－協作手臂領先品牌），象徵造船產業在生產自動化與智慧製造上的重要突破，也是台船邁向智慧船廠的重要一步，相關技術並將結合國內外專業技術夥伴的經驗，共同強化製程穩定度與品質表現。

廣告 廣告

台船公司表示，陳政宏借調自成功大學系統及船舶機電工程學系，憑藉其學術背景與跨域整合能力，倡議公司全面推動技術創新與高附加價值產品研發，在其帶領下，持續深化自動化、機電系統整合與人工智慧（AI）在船廠的應用，並積極布局無人載具領域，在自主研發無人船「奮進魔鬼魚號」的基礎上，展現台船於智慧製造與系統整合方面的研發實力。

台船公司指出，目前已為「奮進魔鬼魚號」無人船設置專屬產線並投入生產，在產線運作成熟且合約明確情況下，產能可達每7至10天生產一艘、年產約40艘；因應未來市場與政府大型採購需求，台船亦同步規劃擴建新產線，並結合國內多家商廠能量，後續年產能可望擴充至500艘，進一步強化台船在高科技船舶與無人系統領域的整體競爭優勢。

同時，在造船製程方面，台船公司已規劃設立自動化示範產線，導入達明機器人協作手臂應用於船舶銲接構件生產，透過類似流水線的自動化銲接作業，有效提升生產效率。預計明(115)年進入試量產（Pilot Run）階段，再逐步擴大產線，全面提升產能與品質穩定度。

台船強調，由於船舶產線有許多特殊之處，公司將持續與合作夥伴深化技術合作，發展更小型化的協作手臂，以因應船艙等狹小空間的銲接需求，突破傳統施工限制，提升作業彈性與安全性，為船舶設計與製造開創更多創新應用，持續引領國內造船產業邁向智慧製造新階段。

台灣國際造船股份有限公司董事長陳政宏與廣達集團旗下達明機器人董事長何世池、營運長黃識忠，針對關鍵技術進行高階會晤深入討論，以期奠定先進銲接製程重要里程碑。（台船提供）