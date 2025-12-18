台船攜手達明 加速智慧升級

台灣國際造船股份有限公司陳政宏董事長與廣達集團旗下達明機器人董事長何世池博士及營運長黃識忠博士，於昨（十八）日針對關鍵技術進行高階會晤深入討論，期能奠定先進銲接製程重要里程碑。

台船公司推動造船製程智慧化，攜手達明機器人公司（TM-協作手臂領先品牌），導入協作手臂自動化銲接技術，逐步應用於船舶建造流程，象徵造船產業在生產自動化與智慧製造上的重要突破，也是台船公司邁向智慧船廠的重要一步；相關技術並結合國內外專業技術夥伴之經驗，共同強化製程穩定度與品質表現。

台船公司陳政宏董事長借調自成功大學系統及船舶機電工程學系，憑藉其學術背景與跨域整合能力，倡議公司全面推動技術創新與高附加價值產品研發；在其帶領下，台船公司持續深化自動化、機電系統整合與人工智慧（AI）在船廠的應用，並積極布局無人載具領域，在自主研發無人船「奮進魔鬼魚號」的基礎上，展現台船公司於智慧製造與系統整合方面的研發實力。

目前台船公司已為「奮進魔鬼魚號」無人船設置專屬產線並投入生產，在產線運作成熟且合約明確情況下，產能可達每七至十天生產一艘、年產約四十艘；此外，因應未來市場與政府大型採購需求，台船公司亦同步規劃擴建新產線，並結合國內多家商廠能量，未來年產能可望擴充至五百艘，進一步強化台船公司在高科技船舶與無人系統領域的整體競爭優勢。

展望未來，由於船舶產線有許多特殊之處，台船公司將持續與合作夥伴深化技術合作，發展更小型化的協作手臂，以因應船艙等狹小空間之銲接需求，突破傳統施工限制，提升作業彈性與安全性，為船舶設計與製造開創更多創新應用，持續引領國內造船產業邁向智慧製造新階段。

台船公司強調，未來將配合政府推動國防自主與海事科技政策，持續深化智慧製造與關鍵技術自主，並推動造船產線優化與再造，提升產能彈性與製造效率，並因應少子化缺工等趨勢。

透過自動化製程、協作手臂技術及無人船系統之研發與量產布局，台船公司將強化國內造船與無人載具產業鏈能量，為國家安全與產業升級奠定穩固基礎。