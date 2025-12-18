台船攜達明機器人 力推造船智慧製造

（中央社記者江明晏台北18日電）台船今天宣布，攜手達明機器人，導入協作手臂自動化銲接技術，推動造船製程智慧化，持續深化自動化、機電系統整合與AI在船廠的應用，台船並布局無人載具領域，目前「奮進魔鬼魚號」已設置專屬產線並投產，產能可達每7至10天生產一艘、年產約40艘。

台船今天發布新聞稿指出，董事長陳政宏與廣達集團旗下達明機器人董事長何世池及營運長黃識忠，針對關鍵技術進行高階會談討論，盼奠定先進銲接製程重要里程碑，台船也攜手達明機器人公司，導入協作手臂自動化銲接技術，逐步應用於船舶建造流程。

台船表示，董事長陳政宏借調自成功大學系統及船舶機電工程學系，倡議全面推動技術創新與高附加價值產品研發，在他的帶領下，台船持續深化自動化、機電系統整合與人工智慧（AI）在船廠的應用，並積極布局無人載具領域，在自主研發無人船「奮進魔鬼魚號」的基礎上，展現台船於智慧製造與系統整合方面的研發實力。

台船指出，目前台船已為「奮進魔鬼魚號」無人船設置專屬產線並投入生產，在產線運作成熟且合約明確情況下，產能可達每7至10天生產一艘、年產約40艘；此外，因應未來市場與政府大型採購需求，台船公司也同步規劃擴建新產線，並結合國內多家商廠能量，未來年產能可望擴充至500艘，進一步強化台船在高科技船舶與無人系統領域的整體競爭優勢。

在造船製程方面，台船已規劃設立自動化示範產線，導入達明機器人協作手臂應用於船舶銲接構件生產，透過類似流水線的自動化銲接作業，有效提升生產效率，預計明年進入試量產（Pilot Run）階段，再逐步擴大產線。

展望未來，台船表示，由於船舶產線有許多特殊之處，將持續與合作方深化技術合作，發展更小型化的協作手臂，以因應船艙等狹小空間銲接需求，突破傳統施工限制，提升作業彈性與安全性，未來將配合政府推動國防自主與海事科技政策，持續深化智慧製造與關鍵技術自主，強化國內造船與無人載具產業鏈能量。（編輯：潘羿菁）1141218