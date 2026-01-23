台船潛艦知識科普Part2 細說「潛艦測試程序」、「潛航前準備」

「海鯤軍艦」浮航測試。 圖：翻攝台船官網（csbcnet.com.tw）

[Newtalk新聞] 台灣國際造船公司（台船）今（23）日推出「潛艦知識科普」系列最新內容，聚焦「潛艦測試程序」與「潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估」，詳細說明潛艦建造完成後的嚴格驗證流程，以及每次潛航前必須完成的四大安全步驟，強調以「航行安全無虞」為最高原則，盼讓國人更了解潛艦國造的專業與謹慎。





台船說明，潛艦完成建造後，與水面艦艇相同，都需通過反覆測試，驗證所有系統符合設計性能並具備良好穩定度後，方可交給海軍進行成軍準備與服勤任務。但因潛艦需承受海下高壓、視盲環境及長期封閉平衡狀態，其測試程序遠較水面艦艇複雜與嚴格，採分階段、多科目、多航次的漸進式方式，逐步發現問題、改善缺失、調校性能。

潛艦測試主要分為三大階段：碼頭測試（Harbor Acceptance Test, HAT，或稱泊港測試、港內測試）、出海測試（Sea Acceptance Test, SAT，或稱海上測試），以及測評測試（Tactical Evaluation Test），包括船廠技術測評與交艦後的作戰測評（戰術測評）。其中差異最大的是出海測試：潛艦下潛後即失去水面艦艇的預留浮力，需封閉所有外部通道，並在船殼水密邊界與通海系統上逐步承受巨大海水壓力，因此港內測試成為出海前極為重要且費時的安全準備與守護。

為強化出海測試安全，潛航測試再細分為呼吸管深度測試、淺水深度測試與深水深度測試三階段，逐漸增加測試深度直至設計最大潛深，同時驗證全艦水密性、平衡性，以及高壓液壓油、海水、電力、壓縮空氣等系統的功能與組合運作。由於潛艦系統極為複雜，測試項目繁多，每個航行深度通常需多個航次逐一安排科目，有些科目會在不同條件下重複，有的僅驗測一兩次；設備設計具備備援與分散風險特性，也採由少到多的漸進組合測試，直至全部完成。

潛艦測試流程各階段之測試地點、目的與項目比較如下：





在各次出海測試前，均需通過全艦安全系統的全面航行檢查。測試過程中若發現影響航行安全的缺失，將立即停止測試返航修復，待重新檢驗合格後重複執行該科目；若不影響安全，則可繼續其他科目後再返航處理。部分裝備因空間限制，檢修需移除鄰近設施，因此會儘量合併工項以降低重複拆修。

整體而言，潛艦測試規劃以「航行安全無虞」為首要，其次才是工程效率，「全部裝備完好備便」並非每次測試必須達成。原型艦測試程序因此相當繁複，依國外經驗，時間往往長達一年以上。

台船潛艦專案團隊在全國人關注與海軍督導下，秉持敬業精神，嚴格遵循測試程序與規定，在安全管控下逐步完成所有測試，以不負國人期待。

另一方面，潛艦每次潛航前，為確保安全、穩定與萬無一失，必須完成裝載規劃、裝載檢查、系統檢查、實際演練等四大步驟，猶如「全身健檢 打包行李 緊急演習」。







1.裝載規劃：依任務航行距離、時間、天氣等，決定燃料（油量）、人員、飲用水、食物、高壓空氣、武器彈藥（視測試需求）、救生與損管器材等裝載量，計算總重量與分布，確保船體平衡符合安全標準。測試航行時，除船員外還有測試人員（包括裝備廠商技師、船廠工程師、海軍監造人員等），總人數往往多於一般船員，加上檢測裝備與工具，重量增加明顯，因此須嚴格依測試科目限制上船人員與額外裝備。海鯤艦作為台灣首艘自製潛艦，初期因船廠缺乏足夠合格潛艦船員，特委託海軍256戰隊派官兵協助操船試俥小組。







2.裝載檢查：按清單逐項裝載，邊裝邊核對數量與位置，再進行全艦總盤點，排除多餘或臨時物品，若有額外重量則評估影響並移除，最後更新數據確認穩定。





3.系統檢查：類似飛機起飛前檢查，確認水密門與艙室關緊不漏、液壓、電力、空氣、控制系統正常，滅火、防漏、緊急燈光、救生筏、逃生通道隨時可用。水下任何小問題都可能致命，安全絕不容馬虎。







4.實際演練：艦上全員練習基本操作（航行、武器、通訊導航），重點進行引擎故障、突然停電、進水、火災等模擬演習，反覆訓練提升默契與應變能力。





唯有完成這四大步驟，潛艦才能安心潛入深海執行任務。

台船期望透過淺顯易懂的圖卡說明，與社會各界對話，增進大眾對潛艦的認識，並支持潛艦國造政策。

