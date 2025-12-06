台船澄清有關「海鯤軍艦」的不實報導。（台船提供）

記者蔣謙正／高雄報導

台灣國際造船股份有限公司針對6日媒體有關「海鯤軍艦」的不實報導，台船公司澄清如下：

（1）首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。（2）海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊。

台船表示，潛艦專案團隊持續戮力執行，感謝國人與媒體的支持！對於臆測、不實報導，本公司特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，完成海上測試，不負國人所望！