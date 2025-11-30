台船澄清海鯤軍艦測試爭議 全項安檢合格、媒體不實說法逐點駁斥
【記者 王苡蘋／高雄 報導】台灣國際造船公司針對部分媒體關於「海鯤軍艦」的報導提出澄清，強調所有海上測試均符合安全規範，外界疑慮多屬不實，盼以正視聽。
台船公司表示，人員安全始終是軍艦測試的最高原則，「海鯤」歷次海測皆由專案團隊、國外技術顧問及最終使用者共同評估，確認安全條件無虞後才執行，期間並有伴護及警戒兵力配合，並不存在媒體所稱的安全疑慮。
針對外界關注的錨機議題，台船說明，錨機為多重備援系統之一，正由原廠進行調校、後續即可回裝；現有裝備與備援功能均經評估，不影響海上測試作業。至於水密門，台船強調目前測試皆正常，相關報導並不正確。
台船並引用《船舶法》指出，軍事建制艦艇本即不適用於民用船舶規範，相關檢測程序屬於造艦工程專業範疇，並非外界所稱的「政治性海測」。
台船最後表示，團隊將持續把關安全，按計畫完成海鯤軍艦的各項測試，不負國人期待。（圖╱台船公司提供）
