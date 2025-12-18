台船為「奮進魔鬼魚」設專屬產線估年產40艘 導入機器人手臂協作船舶銲接

11月28日「海鯤軍艦」第4次浮航測試，台船「奮進魔鬼魚號」無人船伴航。 圖：翻攝台船官網（csbcnet.com.tw）

[Newtalk新聞] 台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱「台船」）今（18）日宣布，其自主研發的軍用級無人船「奮進魔鬼魚號」（Endeavor Manta）已設置專屬產線並投入生產。在產線運作成熟且合約明確的情況下，每7至10天可生產一艘，年產能約40艘。為因應未來市場與政府大型採購需求，台船公司同步規劃擴建新產線，並結合國內多家廠商能量，預計年產能可擴充至500艘，將強化台灣在高科技船舶與無人系統領域的競爭優勢。

廣告 廣告

台船董事長陳政宏今日與廣達集團旗下達明機器人董事長何世池博士及營運長黃識忠博士舉行高階會晤，針對關鍵技術進行深入討論，合作導入協作手臂自動化銲接技術，逐步應用於船舶建造流程，象徵台灣造船產業在生產自動化與智慧製造上的重大突破。該技術也將運用在「奮進魔鬼魚號」產製。

台船公司規劃設立自動化示範產線，導入達明機器人協作手臂應用於船舶銲接構件生產，透過流水線式自動化作業，有效提升生產效率。預計明年進入試量產階段，再逐步擴大產線，全面提升產能與品質穩定度。未來將發展更小型化的協作手臂，以因應船艙等狹小空間的銲接需求，突破傳統施工限制，提升作業彈性與安全性。

「奮進魔鬼魚號」無人船於今年3月25日在高雄興達港正式發表，由台船公司及旗下子公司台船動力聯手國內產業組成「台船無人船團隊」，從作戰需求分析到系統整合皆自主研發。該無人船零組件從IC晶片到舷外機皆採用去紅供應鏈設計，可應用於國防、救援、離岸風電及執法等領域，並已獲得船級協會認證，展現台船公司在智慧製造與系統整合的研發實力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

安倍晉三槍擊案》山上徹也遭檢求處無期徒刑 明年1月21日宣判

楊宏基觀點》戰爭靭性不是粉飾太平 期盼說真話對抗麻痺的「小橘書」