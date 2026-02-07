台船現金剩20幾億堪慮 待銀行聯貸150億上場支援 內部期盼政府再增資

台船表示，因為海鯤號延遲交艦，平均一天要被罰19萬元，已在1月提列3千8百多萬的費用。（圖片來源／台船提供）

台船總經理蔡坤宗6日表示，因為海鯤號比預定延後交船給海軍，因此每日罰款約19萬元，已預先提撥3千8百萬元費用，設定到6月，另一方面，台船帳上現金剩下二十幾億元，較2024年同期整整少十億元，若新的款項無法入帳，但為了潛艦後續艦的採購已經開始，將遇到現金短缺危機。

台船6日舉行媒體說明會，由董事長陳政宏、總經理蔡坤宗、副總兼發言人周志明、台船環海公司董事長曾國正等一級主管出席，記者會舉行同時，海鯤號已經進行第四次海測，潛下深度列為機密。

台船現金剩二十幾億，等銀行聯貸一百多億來補充營運資金

潛艦測試情況依然是媒體關注的焦點，但台船的燃眉之急，可能不是海鯤號哪個裝備有問題、哪裡又需要修改，最大的問題可能出在帳上現金不足。

首先，由於海鯤號去年11月後沒有交艦每天將被開罰，台船總經理蔡坤宗表示，合約規定每日罰款金額約19萬餘元，若以交艦延遲200至210天推算，金額約3,800萬餘元，已提列在1月的費用項目，如果沒罰那麼多，再回沖。根據罰款計算截止日，台船最晚6月要測試完交船。

如果再延遲，就要再繳罰款，總經理也證實，潛艦是按照完工比例法入帳、認列營收，因此海鯤號已經認列九十幾％營收，今年沒有多少營收可以認列，所以如果今年延遲交船被罰款，反而可能從海鯤號已經收到的款項「吐回去」。

台船目前一半的獲利，來自於「環海翡翠輪」

記者會上，媒體問現今第二艘、第三艘還沒正式開工，但是從潛艦、萬海的船、海巡的船，裝備要先採購，萬海今年確定開工的只有一艘，資金先出去，但營收還沒認列，此外，台船一個月的人事費用、薪水，可能有2.5億元上下，現在帳上現金剩二十幾億，要買設備又要付薪水，現金恐將面臨短缺問題？

總經理蔡坤宗回應，銀行聯貸的150億元，申請當中了，那是一筆專案貸款，將補足現金。據了解，某公股行庫董事長到高雄參加尾牙，就被台船請去。據傳台船內部也希望能夠跟政府爭取增資。

值得一提的是，今日台船記者會上，台船擁有50％加1股的台船環海，靠著離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」的訂單，去年獲利約18億至20億元，貢獻母公司獲利超過9億元，超過一半。

現金一度剩12億元，當年中油儲油槽大案挹注豐沛現金

這讓人想起，在做海鯤號之前，當時台船在打造「環海翡翠輪」也是咬緊牙根在做，手頭現金非常短缺，原本計畫花50億元，但後來才發現「環海翡翠輪」要花掉100億元。

台船證實，海鯤號今年已沒多少營收認列，為後續艦已經採購設備，但新的款項尚未進來，台船總經理蔡坤宗（中）表示，將有銀行專案聯貸支應150億元。（攝影／鄭國強）

那時，台船帳上現金一度剩下12億元，2023年，台船防蝕代表台船去標到中油儲槽案120幾億大案，吃下大補丸。

從現金流量表上可以明顯看到2023年第三季台船帳上現金29億多，到了第四季一下子變成73億元，就是靠標到中油的儲油槽大案子，收到預付款。

台船沒跟上LNG船大趨勢，一直舉債最後得靠增資

那年主導這個計畫的前台船防蝕總經理陳秋紋心中的計畫是，替公司多賺點現金回來，才有辦法發展海鯤號，去競標中油的儲油槽其實有戰略目標，那時全世界造船都以LNG船為導向，台船沒有造LNG船實際經驗，但若有打造中油儲油槽、低溫槽實績，若加上台船原有造船經驗，便可跨入打造LNG船市場。她走了以後，台船再也沒有打造LNG船的計畫。

雖然6日台船宣示今年、2026年要拚虧轉盈，但是，台船環海及台船防蝕每一個月都有獲利挹注台船母公司，中航及萬海海巡訂單已有開工認列營收，為何還是虧損？去年年度記者會強調手上有多少訂單，可怕的是，就算有那麼多訂單公司還是無法獲利。目前，就算先不論這個問題，現金危機可能還是最優先解決選項。

據悉，台船董事會內是有人想要提增資的，因為台船有9千多億的資產，卻有7千多億元的負債，負債比率超過7成，一直融資下去、高額的利息費用也不是辦法，中長期來看，管理策略和心態，可能才是最大的問題，在台船質變成過去的老台鐵之前，經營當局必須有所作為。

(原始連結)





