台船第二艘高緯度遠洋巡護船 開工

台船高雄廠十七日舉行「高緯度遠洋巡護船六艘設計建造統包案」第二艘開工儀式。（台船提供）

記者王誌成∕台北報導

台船與海巡署十七日宣布，「高緯度遠洋巡護船六艘設計建造統包案」第二艘開工。台船說明，第二艘船的船型屬首艘運輸補給型，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，可支援東沙與太平島的油料物品運補工作，加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務。

台船說明，新型高緯度遠洋巡護船全船（含上構）採鋼質結構，滿載排水量約五千噸，除大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型。海上偵搜型配置無人機（ＵＡＶ）；運輸補給型配置多功能物資貨櫃二個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

台船指出，新型高緯度遠洋巡護船第一艘正建造中，屬海上偵蒐型；第二艘船的船型屬首艘運輸補給型，運用模組化貨櫃設計，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，更可支援東沙與太平島的油料物品運補工作。

台船表示，配合政府「國艦國造」政策與韌性防衛，已從傳統造船企業，藉由推動智慧船廠、無人船與能源工程等新領域，逐漸轉化為高技術船廠，承造更多性能優越的船艦，可有效提升漁業巡護能量，擔綱國防戰力堅強後盾，共同守護「藍色國土」。