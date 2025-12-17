台船第2艘高緯度遠洋巡護船開工 強化演訓運補任務

（中央社記者江明晏台北17日電）台船與海巡署今天宣布，「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第2艘開工。台船說明，第2艘船的船型屬首艘運輸補給型，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，可支援東沙與太平島的油料物品運補工作，加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務。

台船發布訊息宣布，台船副總經理顏聰輝、海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥今天上午在台船高雄廠，主持「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第2艘開工儀式。

台船說明，新型高緯度遠洋巡護船全船（含上構）採鋼質結構，滿載排水量約5000噸，除大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型。海上偵搜型配置無人機（UAV）；運輸補給型配置多功能物資貨櫃2個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

台船進一步指出，新型高緯度遠洋巡護船第1艘正建造中，屬海上偵蒐型；今天開工第2艘船的船型屬首艘運輸補給型，運用模組化貨櫃設計，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，更可支援東沙與太平島的油料物品運補工作。除了可加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務外，未來也規劃巡護到南印度洋等遠洋公海漁業執法能量。

台船表示，將如期、如質依計畫建造本船艦，盼全面提升海巡艦艇執勤能量，捍衛主權及漁權，保障漁民海上作業權益與安全，並精進海難搜救及人道救援等工作。

台船表示，配合政府「國艦國造」政策與韌性防衛，已從傳統造船企業，藉由推動智慧船廠、無人船與能源工程等新領域，逐漸轉化為高技術船廠，承造更多性能優越的船艦，可有效提升漁業巡護能量，擔綱國防戰力堅強後盾，共同守護「藍色國土」。（編輯：張良知）1141217