台船跨界造好宅！「船佳堡」上樑 員工專屬優質住宅再前進

▲金樑升起！台船「船佳堡」上樑，建築結構完工寫下轉型關鍵章。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台船集團今（8）日在高雄小港舉行「船佳堡」集合住宅上樑典禮，象徵此首度跨足住宅建築的重要里程碑。典禮由台船公司總經理兼台蝕公司董事長蔡坤宗主持，台船董事長陳政宏、小港區長周益堂及多位地方與產業代表皆出席，見證台船集團推動員工安居與營建轉型的關鍵時刻。

「船佳堡」為地上15層、地下3層住宅大樓，自2022年動土以來歷經三年施工，今日主體結構完成，預計將於明年下半年完工交屋。台船集團表示，本案不僅是住宅工程，更是將造船產業的精密、防蝕、耐久等技術轉化為建築品質的示範工程，以「以人為本、安全健康」為核心，打造兼具科技與舒適性的優質員工住宅。

台船指出，「船佳堡」同時具有兩大戰略意義：一是呼應政府居住正義政策，以合理價格提供員工安居選擇，強化「留才攬才」；二是台蝕公司藉由此案成功跨足營建開發，累積完整的工程整合與管理能力，為集團未來多角化布局奠定新動能。

台船強調，未來將持續利用產業技術優勢投入社會公益與員工福利，打造企業永續發展的新典範。（圖╱台船公司提供）