台船長獵殺43海豚判決出爐 民團嘆：野保法已無嚇阻力

屏東田姓船長為誘捕鯊魚，於113年指揮10名船員，獵殺共計43隻海豚，案件曝光後引發各界關注。（示意圖／本報系資料照）

屏東田姓船長為誘捕鯊魚，於113年指揮10名船員，獵殺共計43隻海豚，後續遭加拿大空中監測掌握後通報我國農業部，案件就此曝光並將田姓船長等人移送法辦，日前1審判決出爐，田姓船長依違反野生動物保護法，判2年2月有期徒刑，其餘印尼籍船員則緩起訴1年，然而此判決引發民眾不滿怒批「台灣漁業再創國際笑話」，野保團體認為，野保法多年未修，已無法反映當今社會環境；漁工工會也指出，此案件凸顯外籍移工淪船長違法幫兇、卻又無從申訴的強迫勞動問題。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，野保法已有相當長時間未大幅修正，因此法規中多項罰鍰金額未適時調整，那在高經濟誘因的情況下，對部分違法者來說已難以形成實質嚇阻效益，此外，相較於陸域動物，海洋生態的保育觀念在社會中仍有落差，舉例來說，大多數民眾在提到海洋保育動物時，可能也只會想到本案的鯨豚，其他的保育動物可能出現在眼前也認不出來，這也反映出台灣在海洋生態教育與價值溝通上的不足。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華提到，外籍漁工被迫執行船長違法指示的案件，其實已是時有所聞，但多數漁工都是敢怒不敢言，原因在於一旦反抗或檢舉，極可能面臨被遣返、失去工作，甚至遭到報復的風險，政府應建立安全、有效的救濟與檢舉機制，讓漁工在確保身分不被雇主或船長掌握的情況下，揭露出航時所面臨的違法行為。

漁業署回應，鯨豚保育相關規定早清楚載明不得獵捕、宰殺等，且遠洋漁船每年換發許可證時，也都會將重點法規製作成宣導說明文件，並要求經營者詳讀簽名，若船方以「不知情」為由觸法，其實多為狡辯之詞；此外，凡觸犯重大違規案件者，也將列為「高風險漁船」，未來每一趟作業返港時，都會實施百分之百現場檢查，嚴密監控其捕撈行為。

漁業署補充，漁工在船隻作業時，原則上需接受船長指揮，若因服從命令而涉案，司法機關在審理時會一併納入考量，以本案為例，涉案的外籍漁工最後都以緩起訴結案，不過，未來將同步加強對船長與漁工的教育宣導，強化對保育法規的認知與遵循，並持續檢討現行管理與通報機制，避免類似違法獵捕事件再度發生。

