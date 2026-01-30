台船首公布海鯤號下潛畫面 卓揆：如國民黨預言「沉下去又浮上來」

海鯤號前一天完成首次淺水潛航測試，週五再度出港海測，只是藍營立委徐巧芯回應表示這是好事，但仍堅持不能動支後續預算，行政院長卓榮泰大酸，「海鯤號已如國民黨委員預言，沉下去又浮上來。」台船今（30）晚發布新聞稿，表示持續執行淺水潛航測試項目，均順利完成預設目標，並公布下潛照片。

海鯤號「沉下去浮上來」 徐巧芯：沒海試完不能動支

週四海鯤號首度淺水潛航，下潛50公尺及各項測試科目順利完成，隔了一天再度出港二次海測，目標下潛100公尺，逐步增加挑戰。

不過先前徐巧芯曾嗆說「海鯤號要先浮起來、浮起來就有錢了」，今天她受訪時對於是否能動支預算回應，「祝福一切都順利成功，但是因為海試還沒有完成，所以都還沒有辦法動支。」

徐巧芯強調沒海試完仍不能動支後續預算。圖／台視新聞

而潛艦測試程序分為三階段，必須先在港內測試，接著是浮航測試後，再進入現階段的潛航測試，最終才可以交船；現階段潛航測試中，又分為三個層次，有呼吸管深度、淺水深度以及深水深度，驗證水密性、水下平衡穩定性及各種功能穩定，才能算是完成。

潛艦測試程序。圖／台視新聞製圖

卓榮泰：海鯤號已如國民黨預言 沉下去又浮上來

但國民黨的強硬態度，也讓卓榮泰大酸，「（海鯤號）已經如國民黨委員的預言，沉下去又浮上來，但很遺憾的（國防特別條例）這筆預算，跟今年的中央政府總預算一樣，都還在立法院。」

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

