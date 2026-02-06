台船：今年拚轉盈 國造潛艦訂單排到2038年後

（中央社記者吳家豪台北6日電）造船廠台船公司總經理蔡坤宗表示，2025年虧損約新台幣22億元，主要受到匯率影響，若扣除匯率影響約虧損15億元，符合原先營運計畫和目標。台船2026年一定要轉虧為盈，針對現有訂單會全力以赴，並積極配合海巡署與海軍需求。

台船今天舉辦媒體座談會，蔡坤宗指出，台船將維持3條生產線，第一條用於國造潛艦（IDS），訂單已經排到2038年以後。第二條生產線與維護國內造船供應鏈有關，每年可建造4到5艘商船，訂單已經排到2030年第1季；今年下半年會觀察船東需求，再評估是否開放2030年以後檔期給船東選擇。

蔡坤宗說，第三條生產線保留給公務船艦，海巡署已在積極尋找國內船廠打造巡護船，台船會以4000噸級為優先，後續海巡署若再釋出需求，也將優先承攬。

針對海軍商機，蔡坤宗表示，海軍需求包括潛艦救難艦、新型救難艦後續艦、油彈補給艦後續艦、船塢運輸艦等4型艦艇共5艘船，台船會積極配合，有望帶來約500億元至600億元營收，換算每年可挹注約70億元至80億元。

台船轉投資的台船環海風電公司董事長曾國正表示，台船環海成立已滿7年，2024、2025年稅後盈餘約18億元至20億元，其中一半回歸母公司，對母公司財務有一定幫助。展望2026年，他維持樂觀審慎看法，希望也有類似去年水準的稅後盈餘。（編輯：林家嫻）1150206