台船：海鯤艦測試深度達幾十公尺 拚6月底前交艦

（中央社記者吳書緯台北6日電）潛艦國造原型艦海鯤艦今天進行第4次潛航測試，台船總經理蔡坤宗表示，海鯤艦潛航測試的深度早已超過潛艦呼吸管與潛望鏡的深度，達「幾十公尺深」，因延遲交艦所產生的違約罰款先認列到6月底，如果提早交艦就可以減少損失。

台灣國際造船股份有限公司上午舉行媒體見面會，董事長陳政宏表示，海鯤艦會有很多次潛航測試，後續潛航的深度會越來越深，花的時間也會越來越久。

針對媒體報導台船估計6月底前將海鯤艦交艦予海軍，陳政宏說，各界猜測都在合理範圍內，台船會配合海軍的要求。現在就是逾期交艦，所以越早交艦越好，但台船第一次建造潛艦，一定要安全與品質都要達到標準，且除了測試的調校，交艦還有很多文件要準備，現在反而是文件的準備進度比工程進度落後一點點。

陳政宏表示，原型艦海鯤艦的主機數量「比較多一點」，好處是備援比較充分，壞處就是管路等系統配套的數量比較多，調校會比較麻煩，維修保養進度有時候會比較慢一點。

蔡坤宗指出，海鯤艦今天進行第4次潛航測試，潛航測試的呼吸管與潛望鏡深度約10至20公尺，海鯤艦目前潛航測試深度早已超過潛艦呼吸管與潛望鏡的深度，達「幾十公尺深」，但無法明確說明目前的測試深度，而做了潛航測試後代表水密性完全沒有問題。

蔡坤宗說，淺水潛航和深水潛航的差別在於壓力殼耐壓的問題，壓力殼強度在設計時就有所考慮，只要在設計的深度以內就不會有問題。

至於國造潛艦零組件本土化的議題，蔡坤宗表示，海鯤艦的魚雷管是從國外運回來，細節無法對外透露，後續艦的魚雷管都已經本土化，但無法揭露細節；因為會讓廠商擔心承接國造潛艦相關業務，而無法承接中國或是海外訂單，台船在後續艦做了很多努力，本土化的百分比一直在提高，除了降低風險外，也培植本土能量與後續維修能量。

蔡坤宗說，裝備本土化涉及構型變更對重量還有空間的影響，因為不可能設計到100%雷同，這樣就會變成抄襲，且潛艦的裝備還要符合抗震與噪音的條件，也要符合空間和重量的要求。

針對海鯤艦逾期交艦所產生的違約罰款，蔡坤宗表示，每天的罰款是約新台幣19萬元，如果到今年6月底就是逾期交艦約210天，約3800多萬元的罰款，對於預期的損失已經在今年1月事先提列損失，如果可以提早交艦就能減少損失，台船會把安全和品質做好，越早交艦不管對國家或是台船都是好事。（編輯：蘇志宗）1150206