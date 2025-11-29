台船：海鯤艦測試皆符合安全標準 秉持安全第一

（中央社記者吳書緯台北29日電）媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦進行海測時，艦上都沒有錨等情況。台船公司今天表示，錨機為多重備援選項之一，經專案團隊與國外技協評估，不影響海上測試，海鯤軍艦測試皆符合安全標準，部分媒體所述係屬不實。

鏡報今天報導，因岸測時錨機故障，海鯤艦進行5次浮航測試時，艦上都沒有錨，無視「船舶法」規範，且水密門未完成全系統整合測試；報導引述爆料人士稱，海軍要求台船沒有錨也要出港海測，進行「政治性海測」。

台灣國際造船股份有限公司下午發布澄清新聞稿指出，人員安全為船艦測試的首要考量，海鯤軍艦歷次海上測試均經專案團隊、國外技協，以及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，在符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

台船公司表示，錨機為多重備援選項之一，海鯤軍艦錨機目前由原廠調校中，日後將回裝，現有裝備與備援系統，經專案團隊與國外技協評估，不影響海上測試。

台船公司指出，全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。

台船公司提到，依照「船舶法」第3條所定義的船舶，是指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船，並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於船舶法規定。

台船公司說明，上述係屬「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」，特此澄清並表達遺憾，台船與專案團隊持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，接續完成「海鯤軍艦」測試，不負民眾所望。（編輯：林克倫）1141129