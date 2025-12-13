台船：海鯤艦測試過程解決問題 強化調校改善缺失

（中央社記者吳書緯台北13日電）媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦6月第2次進行海測時，液壓系統失效導致X型舵全靠人力輸出轉向。台船公司今天表示，台船首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望民眾能理解並持續支持。

鏡報今天報導，海鯤艦6月26日由台船進行第2次海上浮航測試，突然發生液壓系統失效，導致控制方向的X型舵完全不能動，只能透過人力搖轉尾舵搖桿的方式，讓X型舵轉向。

台灣國際造船股份有限公司以「『海鯤軍艦』團隊積極解決問題，籲請媒體善盡報導責任」為題，發布新聞稿回應指出，台船首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望民眾能夠理解並持續支持。

台船表示，台船公司承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難，員工亦從中學習獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善的基礎。

台船說明，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應，台船潛艦專案團隊將持續戮力專注於完成海鯤軍艦的測試、缺改，在安全無虞前提下，儘快完工交艦，不負民眾所望。（編輯：林克倫）1141213