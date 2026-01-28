台船：海鯤艦29日首次潛航測試 工期未較他國久

（中央社記者吳書緯高雄28日電）潛艦國造原型艦海鯤艦日前完成淺水潛航前置海上測試。台船今天再度推出「潛艦知識科普」，指出海鯤艦將於29日進行第一次潛航測試，而海鯤艦與其他國家的新造潛艦比較，工期並未較久甚至偏快，且建造經費屬中間價位。

台灣國際造船股份有限公司今天發布新聞稿，推出潛艦知識科普系列內容，主題分別為「各國新一級潛艦「原型艦」（prototype）的設計與建造速度」以及「各國新一級潛艦「原型艦」（prototype）的建造經費比較」，期望透過淺顯易懂的圖卡說明與社會各界對話，以認識潛艦、支持潛艦國造政策。

針對各國新一級潛艦「原型艦」的設計與建造速度，台船指出，台灣與其他國家的新造潛艦比較，其實海鯤艦的工期並未較久，甚至偏快，海鯤艦自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。

台船舉例，各國凡是自行研製新一級的原型艦，例如法國的天蠍級、英國的擁護者級、德國的212A、214級，因為常包含新技術、新系統的應用，整個工期（不含設計，自安放龍骨起至交艦）通常拉長到6至10年。

台船指出，與其他國家的新造潛艦比較，海鯤艦工期並未較久，甚至是偏快，尤其是若考量台船並非直接有現成的設計圖、料件來製造的技轉模式，也非由先進國家單一廠商完整指導下，全新設計後在本地製造的直接指導模式。

台船說明，海鯤艦是更為困難的模式，由不同先進國家工程師混合組隊指導的全新設計也僅需要4年多，快追上有成熟產線的先進國家。

至於建造經費，台船表示，台灣與其他國家的新造潛艦比較，海鯤艦經費並未偏高，屬中間價位，比南韓、澳洲便宜，潛艦國造原型艦的整案經費雖然達新台幣500億元，但其中包括魚雷、海軍廠房、台船廠房設備等經費都在內，並不是單艦的造價；海鯤艦的單艦契約金額包括人力款12.8億元、物料款248.4億元、台船建造費用117.8億元，合計其實只有379億餘元。

台船舉例，南韓的張保皐級潛艦約新台幣784億元、澳洲柯林斯級潛艦約新台幣561億元、德國214級潛艦約新台幣959億元等，因此與其他國家的新造潛艦比較，其實海鯤艦價格並未較高，屬於中間等級。

台船表示，尤其是若考量很多無法自製的航行裝備與戰鬥系統，也就是所謂的紅區裝備，台灣都需要向先進國家購買，而期間因為中共打壓的因素，許多國家設下出口管制，不賣給台灣，在無法有多家商源比價的情形下，裝備價格無法大幅壓低，能有目前如此價位，也屬不易。（編輯：林興盟）1150128