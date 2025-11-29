台船：海鯤軍艦測試 皆符合安全標準

台灣國際造船股份有限公司針對昨（廿九）日部份媒體有關「海鯤軍艦」的報導有誤，強調「海鯤軍艦」測試皆符合安全標準，並提出澄清如下：

一、人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

二、錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝；現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

三、全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。

四、依照我國「船舶法」第三條所定義之船舶，指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船；並在第四條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於該法之規定。