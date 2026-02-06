台船：海鯤軍艦第4次潛航測試 水密性完全沒問題

記者陳彥陵／綜合報導

台灣國際造船公司今（6）日表示，台船將維持3條主要生產線運作，其中1條專門用於國造潛艦建造（IDS）訂單，目前已排程到2038年以後；此外，海鯤軍艦今日也執行第4次潛航測試，深度早已超過潛艦呼吸管與潛望鏡的深度，測試結果顯示水密性完全沒有問題。

台船公司今日舉行媒體座談會，對外說明未來營運與國艦國造狀況。總經理蔡坤宗表示，台船將維持3條生產線，第1條用於國造潛艦（IDS），訂單已經排到2038年以後。第2條生產負責打造商用船舶並維持國內造船供應鏈；第3條則保留給公務用船艦。針對海軍需求，蔡坤宗回應，包括潛艦救難艦、新型救難艦後續艦、油彈補給艦後續艦、船塢運輸艦等4型艦艇共5艘船，台船將會積極配合。

針對今日海鯤軍艦實施第4次潛航測試，董事長陳政宏表示，海鯤軍艦會有很多次潛航測試，後續潛航的深度會愈來愈深，所需時間也會愈來愈久，台船第一次建造潛艦，務求安全與品質都要達到標準。

蔡坤宗則說明，今日的潛航測試，潛航測試的呼吸管與潛望鏡深度約10至20公尺，海鯤軍艦目前潛航測試深度早已超過潛艦呼吸管與潛望鏡的深度，達「幾十公尺深」，但無法明確說明目前的測試深度，而做了潛航測試後代表水密性完全沒有問題。另淺水潛航和深水潛航的差別在於壓力殼耐壓的問題，壓力殼強度在設計時就有所考慮，只要在設計的深度以內就不會有問題。