台船「海鯤軍艦」完成海上浮航測試 準備進入潛航階段
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台灣國際造船股份有限公司（台船公司，股號：2208）今日宣布，旗下承造的「海鯤軍艦」已於昨日及今日成功完成兩天的海上浮航測試，並經過專業評估，測試結果完全符合預期目標。後續該艦將進行調校整備，並計劃依照預定計畫實施潛航測試，全面驗證其操作性能及戰術能力。
台船公司董事長陳政宏表示：「韌性新防衛，台船已就位」，並強調，台船將繼續積極響應政府政策，深化國防科技創新，提升軍艦設計與建造能力，並加速無人船艇等新型軍事裝備的研發。陳董事長指出，台船不僅在技術上持續突破，還將加強國內外合作，推動軍工產業發展，增強台灣的防衛韌性，為國家打造可依賴的防衛力量。
此次「海鯤軍艦」成功完成浮航測試，彰顯台船公司在軍艦建造與海軍技術領域的專業實力，也標誌著台灣在國防建設上的持續進步。台船公司將致力於深化防衛技術研發，並攜手國內外夥伴，共同推動軍艦技術創新，強化台灣在全球防衛產業中的競爭力。
台船公司也承諾，將繼續努力提升國防產業的技術水準與生產能量，為台灣的國防未來提供更強大的保障。（圖╱台船公司提供）
