台船：潛艦測試程序繁複冗長 海鯤艦首重安全無虞

（中央社記者游凱翔台北23日電）潛艦國造原型艦「海鯤號」目前正由海軍、台船執行海上測試（SAT），台船今天推出「潛艦知識科普」第2集，說明潛艦測試程序十分繁複冗長，並強調測試重點首要是安全無虞，其次是工程效率，而全部裝備完好備便、並非每次測試必須具備的條件。

海鯤號目前正處於海上測試（SAT）階段，針對外界關注潛艦國造事宜，台船於上月推出第1集「潛艦知識科普」，今天推出第2集主題為「潛艦測試程序」、「潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估」，盼透過淺顯易懂的圖卡與外界對話，並認識潛艦。

廣告 廣告

潛艦測試程序部分，台船指出，潛艦完成建造後的測試區分3階段，依序為泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）及作戰測評（Tactical Evaluation Test）。

台船表示，海上測試的關鍵程序潛航測試，當潛艦下潛後，就會失去類同水面艦艇可提供極佳安全保障的預留浮力，以及需要封閉所有與外界聯繫或聯通的通道，並開始逐步承受巨大的海水壓力；因此，在執行這類高風險的SAT測試前，透過泊港測試進行必要的安全準備與守護、非常重要且耗時。

台船說明，潛航測試又可分「呼吸管深度測試」、「淺水深度測試」與「深水深度測試」等3階段，依序進行測試。而在淺海測試、深海測試階段又會逐漸增加測試深度，直到設計最大潛深為止，藉以逐步測試各項裝備的運作與功能，確保全艦水密性、平衡性，及相關系統的功能與組合運作。

台船提到，由於潛艦相當複雜，待測試的裝備與項目以及情境非常多，所以每個航行深度一般都會安排多個航次，逐一進行相應的測試科目；有些科目會在不同條件下重複出現，有的只會驗測一兩次。

台船強調，潛艦測試程序的規劃與衡量重點，在於「航行安全無虞」，其次才是「工程效率」，而「全部裝備完好備便」並不是每次測試所必須的；因此，不難發現潛艦的測試程序相當繁複，時間往往相當冗長，特別是原型艦，依據國外經驗有時會長達1年以上。

至於「潛航前的準備工作：裝載規劃與安全評估」部分，台船指出，必須依照裝載規劃、裝載與檢查、檢查系統、實際演練等4個步驟都完成後，才能潛入深海執行任務。（編輯：林克倫）1150123