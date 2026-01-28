台船「潛艦知識科普」：海鯤軍艦建造期程偏快、造價中間偏低 比韓澳首次自製潛艦更經濟

2026/01/26「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試。 圖：翻攝台船官網（csbcnet.com.tw）

[Newtalk新聞] 台灣國際造船公司（台船）「潛艦知識科普」系列今日（28日）發布最新內容，針對「各國新一級潛艦『原型艦』（prototype）的設計與建造速度」進行比較分析。台船指出，「海鯤軍艦」工期並未較其他國家緩慢，甚至相對偏快；單艦造價約379億元，也屬中間價位，比南韓與澳洲首次在先進國家技術指導下自製的潛艦更為便宜。

台船說明，「海鯤軍艦」自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日舉行命名典禮，預計2025年6月14日進行第一次浮航測試、2026年1月29日進行第一次潛航測試。從開工至今5年2個月、安放龍骨至今4年2個月、命名典禮後2年4個月。

台船分析世界各國柴電潛艦原型艦建造期程後歸納幾項特點：

※ 自行研製全新一級原型艦（如法國天蠍級、英國擁護者級、德國212A/214級），因融入大量新技術與新系統，自安放龍骨至交艦工期通常需6至10年。

※ 擁有超過百年成熟產線的國家（如日本、德國、瑞典），改良型可縮短至約4年；但瑞典最新A26級因離開上次哥特蘭級研製超過20年，出現人才與技術斷層，已延期追加預算，預計2031年才交艦。

※ 首次造潛艦國家若直接技術移轉成熟設計（如南韓），約需4至5年。

※ 有造艦經驗但從先進國設計改良、在本地建造（如巴西、西班牙），竟需12年以上。

※ 無造艦經驗、採先進國家單一廠商完整指導（如澳洲柯林斯級），費時6年半。

※ 「海鯤軍艦」則採更困難模式：無造艦經驗、由不同先進國家工程師混合組隊指導、全新設計與製造，僅需4年多，已接近甚至追上成熟產線國家的水準。

世界各國柴電潛艦建造期程比較。 圖：台船提供

台船指出，從命名下水典禮到交艦時程來看，多數原型艦需2至3年，日本、瑞典、南韓第二次技轉可壓縮至2年內，德國212A也花3年多，「海鯤軍艦」目前進度與大部分國家相近。

設計階段部分，先進國家新設計時程長短取決於海軍規格確定、新技術融入程度、政治預算等因素，「海鯤軍艦」從2017年至2020年底開工僅約3年半，與先進國家順利設計時程相當。台船強調，IDS專案原型艦在設計與製造兩方面皆屬高難度。

柴電動力潛艦造艦期程資料 圖：台船提供

單艦造價約379億元 比南韓、澳洲同類型便宜5至8成

對於外界誤傳「海鯤軍艦」整案500億元。台船澄清，500億元包含魚雷、海軍廠房、台船設備等非單艦造價。實際單艦契約金額為：人力款12.8億、物料款248.4億、台船建造費用117.8億，合計約379億元。

台船將公開資料以2024年美元通膨調整、匯率30.5換算新台幣後，與各國新一級柴電潛艦原型艦單艦價格比較，「海鯤軍艦」屬中間等級。考量關鍵航行裝備與戰鬥系統（紅區裝備）多無法自製，需向先進國家採購，且受中共打壓導致出口管制、商源受限、難以比價，能達目前價位已屬不易。與工業條件相仿的南韓、澳洲相比，「海鯤軍艦」造價僅其5至8成，算是相對便宜。

世界各國柴電潛艦原型艦單艦價格比較。* 經費係以當年美金價格經通膨計算器(https://MiniWebtool.com/zh-tw/美國通貨膨脹計算機/)估算為2024年美金後，再以匯率30.5換算台幣。** 「海鯤軍艦」之契約金額：人力款 裝備款 建造款 ≈ 380億 (不含廠房、設施)。 圖：台船提供

台船表示，未來降低成本方向包括台船自身精進設計、提高生產效率、優化工序、減少錯誤，同時加速裝備零件國產化，並把握國際關係有利窗口，爭取更多輸出許可、擴大紅區裝備商源，選擇性價比更高的廠商。

台船期望透過淺顯易懂的圖卡說明，與社會各界對話，增進民眾對潛艦的認識，並支持潛艦國造政策。

