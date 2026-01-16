台船「潛艦知識科普」 盼國人支持潛艦國造政策

記者孫建屏／高雄報導

有鑑於國人對潛艦國造的高度關注，台灣國際造船股份有限公司自今（16）日起推出「潛艦知識科普」系列內容，首日主題為列出水面船艦與潛艦在「動力系統」、「柴油主機」上的不同，期望透過淺顯易懂的圖卡說明與社會各界對話，以認識潛艦、支持潛艦國造政策。

在「動力系統：水面船艦 VS 潛艦」，台船公司推出的科普內容指出，水面船艦航行靠主機，主機（大多用柴油）透過減速齒輪，帶動軸系與俥葉，推動船艦，因此，主機故障時，船艦就失去動力。

至於潛艦航行主要模式是以電瓶提供動力，航行時不啟動主機（大多用柴油），以達到靜音、隱匿之需求，分別可透過主機或岸置充電系統對電瓶充電，或是電力管理系統將電瓶電力傳給主馬達，帶動軸系與俥葉，推動潛艦。

次要模式則是不用電瓶電力，以主機直接聯結主馬達，帶動軸系與俥葉，推動潛艦。執行時機包括電瓶電力不足、電力管理系統故障，以及在隱匿性需求低之安全水域浮航時，為節省電瓶電力。其中，主機的主要功能是對電瓶充電，且可以單部或多部主機充電，只要電瓶電力足夠，毋須主機也可以航行。

在「柴油主機：水面船艦VS潛艦」內容上，除了說明柴油引擎的運作原理、船用柴油主機與其他陸用的柴油引擎的差異外，也指出，二戰之後，潛艇用柴油主機一般用來替電池充電，而非直接帶動螺旋槳，因此比較像燃油發電廠，其振動也不會直接透過軸系傳到螺槳或外殼；而且現代潛艦設計多會使用浮筏式地板連接裝備的基座與船體，因此可有兩層的減振裝置抑制振動。

此外，自從二戰期間德國發明潛艦的呼吸管後，潛艦柴油主機可在淺水潛航狀態下運轉，透過呼吸管與大氣交換氣體。而受限於潛艇內的空間布置，燃燒廢氣通過的排煙管路較為曲折，且通常位於水面下的於排氣出口至大氣之間有較大的壓力損失（稱為排煙背壓）需要克服，是較一般船用主機更為嚴苛的運轉條件。

本篇內容並提到，台船公司依據海軍需求規範律定規格尋找合適潛艦的主機廠商，經評選委員會綜合各種條件評比之後決定洽談優先順序，再依各廠商獲得該國輸出許可核准的狀態，以及可配合建造時程供貨等因素來選擇我國自製潛艦原型艦主機廠家。各廠家須提交技術文件證明該機型為潛艦使用主機，可在高背壓的潛航操作環境使用，亦經由原廠接收測試確認功能符合採購規範要求。

內容也強調，他國柴電動力潛艦一般考量備援需求，甚至機艙空間有限的布置，不會如水面船只採用一部大功率主機，多採用2~4部柴油主機的設計；3部的如以色列海豚級、義大利Sauro級，4部的如德國209級、巴西的Riachuelo級。我國IDS原型艦裝備的商源有限，主機受限於輸出許可，採用多部主機設計，仍可滿足海軍需求規範。

台船公司「潛艦知識科普」 系列內容，可逕上https://www.csbcnet.com.tw/查詢。

台灣國際造船股份有限公司自今日起推出「潛艦知識科普」系列內容，期望透過淺顯易懂的圖卡說明與社會各界對話，以認識潛艦、支持潛艦國造政策。（台船公司提供）

台船公司「潛艦知識科普」－「柴油主機：水面船艦VS潛艦」圖卡。（台船公司提供）

台船公司「潛艦知識科普」－「動力系統：水面船艦VS潛艦」內容圖卡之一。（台船公司提供）