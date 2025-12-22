台船100噸級、300噸級海洋調查船今放龍骨 拚2027年交船

台船承造海委會國家海洋研究院100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船，並在今天(22日)於高雄舉行安放龍骨祈福儀式。台船說明，這兩型船預計2026年第三季下水，並於2027年第二季交船，未來服役後，將可提升我國海洋研究效率，作為海洋科研人員的堅強後盾。

台船指出，100噸級海洋基礎資料調查船船長35公尺、船寬7.5公尺、船深3.7公尺，船體採船身鋼質，上構鋁合金設計，推進系統具備低轉速運作能力，且為複合推進動力模式驅動左右舷推進軸及螺槳，作業船速時以電動馬達經減速機驅動螺槳；全速航行時則以推進用柴油主機經減速機驅動螺槳，未來將執行海洋生態與保育相關調查樣本收集工作。

至於300噸級海洋基礎調查船規格，台船說明，其船長40公尺、船寬9公尺、船深3.7公尺，船體材質設計與100噸級相同，且可使用動態定位系統操控舵、螺槳與側推進器，駕駛室內的後操控站可供人員面向船艉操船，大幅提升船舶操作性能，未來將執行淺海與離島探測調查任務。

台船表示，這兩型船都配有與其任務相應的調查儀器設備，包括淺海多波束聲納或單波束聲納以收集淺海海床及海底地形測繪資料；甲板機械進行小型水下設備或感測器施放、拖曳及回收；溫鹽深儀與輪盤採水器收集海水及樣本儲放，並設有多種實驗室及儀控室，具備資料、樣本收納及研究環境，提供海上即時分析處理、計算及保存等作業需求。