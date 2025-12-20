台船52週年慶 「奮進魔鬼魚號」亮相

記者張雅淳／綜合報導

台灣國際造船股份有限公司以「海洋榮耀・齊聚同心」為主題，昨日於高雄總公司舉辦52週年慶活動。上午9時起雖間歇飄雨，仍吸引各界來賓熱情到場，並把握機會近距離接觸台船公司自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號」，現場氣氛熱絡。

活動由台船公司董事長陳政宏率同總經理蔡坤宗及各級主管，接待立法委員等地方仕紳。台船公司期盼透過年度廠慶，讓大眾認識造船產業、支持台船公司，並感受員工為國家建造海巡艦與海軍艦艇的努力與榮耀。

此次週年慶園遊會活動安排廠區慢跑、拔河比賽、親子溫馨DIY活動，現場並設有90餘個攤位，呈現多元特色風味小吃。

台船公司表示，此次活動結合「特色美食、員工摸彩、接觸無人船、了解潛艦壓力殼原理」，可謂「匯聚知性、感性與動感」的親子園遊盛會，以體恤、感謝員工、寶眷一整年的勤勞付出。

台船公司總經理蔡坤宗與拔河比賽冠軍隊伍合影留念。（台船公司提供）

台船公司自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號」於52週年慶活動亮相，吸引民眾觀摩。（台船公司提供）