台船52週年慶 無人船「奮進魔鬼魚號」上岸合影

〔記者洪定宏／高雄報導〕台船公司今天以「海洋榮耀・齊聚同心」為主題，舉辦「52週年慶活動」，公司特別將自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號」吊運上岸到會場，讓參與者合影留念。

台船於今年3月首度發表「奮進魔鬼魚號」後，不僅在高雄港內多次試航，更曾伴隨潛艦海鯤號，因為外型特殊，有時比海鯤號更吸引目光。

台船指出，「魔鬼魚」船長8.6公尺、船寬3.7公尺、最高航速35節，採「三胴體」船型設計，提高無人船的耐海性及適應性，具備低視界、低雷達反射的匿蹤減噪外型，可搭載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝，在首波魚雷攻勢後，可趁亂快速機動、以船頭高爆火藥奇襲敵艦。

台船表示，52週年慶內容包括廠區慢跑、原住民舞蹈表演、拔河比賽、親子DIY，以及近百攤位的風味小吃，堪稱「特色美食、員工摸彩、接觸無人船、了解潛艦壓力殼原理」的園遊盛會。

