台芬金屬外交即將直衝感官神經！林昶佐再登芬蘭大報娛樂版

響應「2025歐洲台灣文化年」，文化總會將於11/27前往全世界金屬樂團密度最高的芬蘭，舉辦「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，號召「血肉果汁機」、「恆月三途」，並邀駐芬蘭大使林昶佐所屬的「閃靈」帶來限定內容演出，三組不同風貌的台灣金屬之聲，要與三組芬蘭知名音樂人精彩過招，成為一場直衝感官神經的「金屬外交」。

值得一提的是，繼兩週前登上芬蘭大報Ilta-Sanomat的政治版後，駐芬蘭大使林昶佐也再次登上該報的娛樂版。

Ilta-Sanomat是芬蘭僅次於赫爾辛基日報的第二大報。兩週前是政治版報導台灣參與北歐最大的資訊戰國際論壇Nordic Cyber Security的與談內容；這次娛樂版則是介紹林昶佐的音樂背景、過去他跟芬蘭的連結，以及台芬的關係。

由於林昶佐的重金屬搖滾經歷，以及長年跟芬蘭的連結，讓他同時獲得芬蘭各主流媒體政治版與娛樂版的關注。

血肉果汁機將嗩吶、台灣傳統信仰與風土民情完美結合，展現「台灣特有金屬」。（圖／文總提供）

文總日前表示，「血肉果汁機」結合嗩吶、台灣傳統信仰與風土民情，更精彩地呈現出「台灣特有的金屬音樂」的各種可能；「恆月三途」則是台灣金屬樂少有以女主唱、女性為故事主體，淒美的二胡與女聲旋律，述說以女性為角度的台灣歷史。

恆月三途主唱、同時也是諮商心理師的周慕姿（中）將擔任此行的領隊。（圖／文總提供）

在芬蘭方面，首屆 F:F:F 音樂節邀請被稱為「芬蘭國民樂團」的Korpiklaani、與新生代 Lost Society，帶來跨世代的北歐金屬樂風。過去曾在芬蘭發行多張專輯、前往歐美各國巡演數百場的「閃靈」，也將為活動推出限定內容，與芬蘭知名小提琴手 Olli Vänskä 共演，搭起台芬的金屬情誼。期盼透過音樂交流，創造一場跨越疆界與媒介的文化對話，傳遞對自由、多元與人權等普世價值的堅持。

芬蘭商務辦事處代表Lauri Raunio提到，對於台灣金屬樂團要到芬蘭進行交流，感到相當興奮，當地民眾也都十分期待，門票早已經索取一空，希望未來還有機會進行更多交流，當然更希望兩國之間的交通能早日實現「直飛」理念。Lauri Raunio更表示，芬蘭擁有18萬8千座湖泊，極光更是享譽全球，當然還有多位厲害的作曲家在此誕生，也因為被大自然環繞，加上芬蘭人對金屬樂的熱愛，如此反差的性格，才成為「全世界最快樂的國家」關鍵之一。

林昶佐除感謝中華文化總會與外交部對於歐洲文化年的協助，讓「金屬外交」有機會實現成真，也讓他能以音樂人身分重回舞臺，在忙碌生活中能短暫切換，林昶佐更表示：「能在芬蘭推廣台灣金屬音樂，絕對不是一件容易的事，因此很開心能藉由這場音樂節，給當地認識不一樣的台灣文化，我相當期待在赫爾辛基見到血肉果汁機、恆月三途、Sonia 等多位老朋友，當然還有親愛的閃靈團員，終於有機會一起在舞臺重聚。」

「F:F:F音樂節」主視覺海報。（圖／文總提供）

「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節將於11/27在赫爾辛基登場，更多資訊請上F:F:F 音樂節官方網站（https://fffest.tw/zh-hant/）及Instagram（https://www.instagram.com/fffest.tw/）查詢。

