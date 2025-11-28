台芬金屬外交！大咖樂團前進北歐開唱霸氣震撼芬蘭樂迷

恆月三途當晚打頭陣登場。（文化總會提供）

響應「2025 歐洲台灣文化年」，外交部指導、文化總會主辦的「F：F：F-Formosa ： Finland ： Fest.」音樂節（下稱 F：F：F音樂節）於日前在芬蘭首都赫爾辛基登場，由血肉果汁機、恆月三途和駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈，以及兩組芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society一同演出。

「F：F：F音樂節」是台灣與芬蘭首次以金屬樂作為文化外交的活動，當天下午先以記者會形式，讓當地媒體有機會跟台灣音樂人相見歡。文化總會秘書長李厚慶說：「原先要在芬蘭舉辦音樂節時還有些忐忑，深怕觀眾不認識台灣，不過當得知票券在兩天之內火速索取完畢後，心中大石頭也終於卸下，因此我們能回報的就是，盡全力帶來最精彩的演出。」

廣告 廣告

記者會現場將濃厚「台式精神」發揮極致，負責暖場的DJ Sonia Calico，選用多位熟悉音樂人作品，包含阿爆、李英宏、舞炯恩等，甚至許久不見的陳小雲也在赫爾辛基另類獻聲。擁有「廚房廢寶」之稱的索艾克，則準備多道台式經典料理，攻佔北歐朋友的味蕾，他說：「要跟新朋友介紹台灣，從美食開始最快速！這次特別準備薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等台灣的日常味道，希望能激起不同味蕾火花。」現場芬蘭朋友品嚐後都讚不絕口，讓冷冽的北歐陸地注入一股「台式暖流」。

來到晚間重頭戲F：F：F音樂節，由恆月三途打頭陣登場，主唱周慕姿褪去大眾熟悉的諮商心理師角色，化身民謠金屬樂團主唱，以淒美聲線敘述台灣過往歷史記憶，一連帶來〈念伊人〉、〈雁紛飛〉、〈孤燈微微〉等多首作品。

每次登台都能轟炸現場的血肉果汁機，即便來到高緯度國家，依舊展現他們強勁台式金屬能量。頂著招牌豬頭造型的主唱GIGO一上場，立刻展現炸裂嘶吼聲，瞬間點燃全場氣氛，隨著負責舞台視訊美術設計的 VJ紀昀，以大量台灣地景、宮廟、招牌和歷史建築點綴，更讓整場演出台味到底。血肉果汁機獻唱〈虎爺〉、〈太子哥〉、〈中港〉等多首歌曲，開心分享：「這次把最台灣味的歌單帶過來給北歐的朋友，讓他們就算沒有到過台灣，也可以感受到台灣的街道風景。」

更多中時新聞網報導

退休後健檢空窗期 檢查三關鍵

足球》拜仁傳奇訪台 拉菲尼亞不忘初心

《大濛》抱4獎李安虧陳玉勳不聽話有出息