台芬金屬外交！「F:F:F音樂節」血肉果汁機、恆月三途、閃靈北歐開唱

生活中心／程正邦報導

外交新篇章！「F:F:F音樂節」震撼登陸芬蘭 ，化總會率血肉、恆月、閃靈展開史上最高緯度「金屬外交」。（圖／文總提供）

為響應「2025歐洲台灣文化年」，台灣文化外交再度寫下新猷！文化總會（文總）宣布，將於11月27日遠征全世界金屬樂團密度最高的國家芬蘭，舉辦「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，集結台灣最兇猛的金屬之聲與美食文化，在北歐展開一場史無前例、直衝感官神經的「金屬外交」。

三組台灣金屬之聲 挑戰極地搖滾精神

今（14）日「F:F:F音樂節」出發記者會，文總表示，此次號召了三組不同風格的台灣代表，要與三組芬蘭知名音樂人進行精彩過招。

駐芬蘭大使林昶佐（左二）所屬樂團閃靈將為這次活動帶來限定演出。（圖／文總提供）

台灣代表團包括：將嗩吶、台灣傳統信仰與風土民情完美結合，展現「台灣特有金屬」無限可能的血肉果汁機；以淒美二胡旋律搭配女聲主唱，述說台灣歷史中女性視角故事的恆月三途；以及過去曾在芬蘭發行多張專輯、前往歐美各國巡演的駐芬蘭大使林昶佐所屬樂團閃靈，將為此次活動帶來限定內容，並與芬蘭知名小提琴手Olli Vänskä共同演出，搭起台芬兩國深厚的「金屬情誼」。

恆月三途主唱、同時也是諮商心理師的周慕姿（中）將擔任此行的領隊。（圖／文總提供）

芬蘭方面，首屆音樂節則邀請到被稱為「芬蘭國民樂團」的Korpiklaani，以及新生代樂團Lost Society，展現跨世代的北歐金屬樂風。恆月三途主唱、同時也是諮商心理師的周慕姿將擔任領隊，她深信金屬樂與心理療癒有共通之處，皆是誠實面對內在黑暗，讓情緒被看見，最終轉化為創造的力量。

血肉果汁機將嗩吶、台灣傳統信仰與風土民情完美結合，展現「台灣特有金屬」。（圖／文總提供）

牛肉麵、鹹酥雞遠征北歐 讓芬蘭人品味台灣日常

這場外交盛事不僅有音樂，更有台灣的美食與設計力量。文總秘書長李厚慶介紹，副領隊由有「廚房廢寶」之稱的索艾克擔任，他將肩負起讓北歐夥伴品嘗道地台式經典料理的重責大任。菜單涵蓋了薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等，索艾克強調，希望歐洲友人能透過這些風味，感受到台灣人「懂生活、懂品味」的日常熱情。

料理職人索艾克為FFF音樂節策劃餐點番茄紅燒牛肉麵。（圖／文總提供）

李厚慶感性指出，此次出差是文總史上前往緯度最高的國家，文化超越語言，是最棒的外交。過去文總曾將城隍老爺、月下老人、近三公尺高的風童火將帶到日本和美國，這次則是將金屬樂、料理職人與設計師帶到全球金屬樂團密度最高的芬蘭，特別感謝星宇航空等各界的支持，共同促成這場跨越疆界與媒介的文化對話，傳遞對自由、多元與人權等普世價值的堅持。

芬蘭商務辦事處 Lauri Raunio 大使致詞 。（圖／文總提供）

設計力發光 從柑仔店印花到電吉他徽章

「F:F:F音樂節」同時是台灣設計力發光發熱的舞台。氣勢磅礴的主視覺延續「:」所象徵的對話、連結與合作，將芬蘭森林的馴鹿、棕熊、國花鈴蘭，與台灣高山的水鹿、黑熊、台灣蝴蝶蘭並肩呈現，共同構築一幅跨越疆界的自然與文化圖景。

此外，活動還邀請了服裝設計師Jenn Lee、郭瑋、塗鴉插畫家布雷克等代表，為表演者準備了充滿「台灣味」的服飾。設計靈感多元，從象徵勇敢與前衛的亮色系造型，到使用「柑仔店」印花作為文化符碼，以及從街頭霓虹招牌汲取「賽博台客」靈感，用衣著傳達台灣豐富多樣的文化故事。

a-We金屬徽章搖滾版（三入款）。（圖／文總提供）

文化部長李遠表示，文化外交是帶領台灣走向世界的最好突破方式，尤其歐洲對於文化活動「絕對不會讓政治介入」。文化部除了將讓在大阪世博驚豔世界的吉祥物a-We「變身」為搖滾版，陪伴大家前進芬蘭，李遠更喊話，如果外交團隊代表的是「猛虎出柙」，加上文化以後就是「如虎添翼」，文化部願意扮演外交部這隻猛虎的兩個翅膀，一起飛翔到更遠的國家。

外交部林佳龍部長（左至右）、文化部李遠部長、文總李厚慶秘書長參觀文總選物機。（圖／文總提供）

播下北歐種子 期盼台芬直航實現

外交部部長林佳龍表示，「2025歐洲台灣文化年」已在26個歐洲國家舉辦超過70場藝文活動，從古典音樂重鎮維也納，到即將在北歐冰雪國度芬蘭，由駐芬蘭大使林昶佐以重金屬音樂劃破夜空寂靜，播下第一顆「台灣文化的北歐種子」。他期盼這顆種子隨著音樂之風，在歐洲大陸落地生根，為台歐建立更長遠的合作與文化連結。

駐芬蘭大使林昶佐透過影片現身，感謝文化總會與外交部的協助，讓他能以音樂人身分重回舞台，推廣台灣金屬音樂。他期待在赫爾辛基見到所有的老朋友，並能與閃靈團員在舞台上重聚。芬蘭商務辦事處代表Lauri Raunio則興奮地提到，當地民眾對此交流活動十分期待，門票早已索取一空，他更期盼兩國之間的交通能早日實現「直飛」理念。

「F:F:F音樂節」主視覺海報。（圖／文總提供）

「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節將於11/27在赫爾辛基登場，更多資訊請上F:F:F 音樂節官方網站（https://fffest.tw/zh-hant/）及Instagram（https://www.instagram.com/fffest.tw/）查詢。

