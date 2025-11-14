台芬「金屬外交」 文總F:F:F音樂節號召樂團遠征芬蘭震撼開唱

文化總會響應「2025歐洲台灣文化年」，將與多組台灣音樂人、創作者共同前往全世界金屬樂團密度最高的芬蘭舉辦「F:F:F－Formosa : Finland : Fest.」音樂節，期待透過多組不同風貌的台灣金屬之聲，與芬蘭音樂人精彩過招，促成台灣與芬蘭的「金屬外交」，讓台灣被世界看見。



為響應「2025歐洲台灣文化年」，文化總會號召血肉果汁機、恆月三途及邀請駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈樂團，將於27日前往全世界金屬樂團密度最高的芬蘭，舉辦「F:F:F－Formosa : Finland : Fest.」音樂節，要透過三組不同風貌的台灣金屬之聲，與三組芬蘭知名音樂人精彩過招，開啟一場直衝感官神經的「金屬外交」。



文總14日舉辦「F:F:F音樂節」行前記者會，文總秘書長李厚慶表示，文化是最棒的外交，文總過去曾帶著城隍老爺和月下老人坐飛機到日本，也曾帶著近3公尺高的風童火將到美國華盛頓，這次則是要和台灣金屬樂、料理職人與設計師到全球金屬樂團密度最高的國家芬蘭，以台灣音樂、美食及設計人才的力量，共同促成台灣與芬蘭兩國的交流，讓台灣被世界看到。



外交部長林佳龍則指出，外交部與文化部合作推出的「 2025歐洲台灣文化年」已在26個歐洲國家陸續舉辦超過70場台灣藝文活動，從古典音樂重鎮德奧地區出發，接著將在北歐冰雪國度芬蘭，由駐芬蘭大使林昶佐以重金屬音樂播下第一顆「台灣文化的北歐種子」，他期待台灣與歐洲建立更長遠的合作與文化連結。



文化部長李遠則說，文化外交是帶領台灣走向世界的最好突破方式，尤其歐洲對於自由民主及文化的嚮往，「絕對不會讓政治介入」所有文化活動。李遠並預告文化部將讓在大阪世博驚艷世界的a-We「變身」為搖滾a-We陪伴大家前進芬蘭，並相信外交團隊代表的是「猛虎出柙」，加上文化以後就是「如虎添翼」，讓文化飛往更遠的國度。李遠說：『(原音)如果外交部長帶領外交團隊是猛虎出柙，有了文化之後就是如虎添翼，文化部願意扮演外交部這隻猛虎的2個翅膀，飛翔到更遠的國家，這次到芬蘭是歐洲台灣文化年非常高的高點。』



駐芬蘭大使林昶佐則用影片方式驚喜現身，感謝文化總會與外交部、文化部對於歐洲文化年的協助，讓「金屬外交」有機會實現成真，也讓他能以音樂人身分重回舞台，在忙碌生活中能短暫切換。林昶佐更表示，能在芬蘭推廣台灣金屬音樂絕對不是件容易的事，他很開心能藉由這場音樂節，讓當地認識不一樣的台灣文化，也期待在赫爾辛基見到許多老朋友，一起在舞台重聚。



「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節將於11月27日在赫爾辛基登場，更多資訊請上F:F:F 音樂節官方網站(https://fffest.tw/zh-hant/)及Instagram音樂節官方帳號查詢。