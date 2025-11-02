台花2472億買66架F-16V「0交機」！專家曝美國軍工危機

美方延遲交付F-16C/D Block 70戰機（F-16V標準），引發國國內關注、我國防部也向美表達關切。這筆軍購案價值2472億3883萬元，於2019年簽約原定2027年完成交機，如今「一架都沒交」。對此，臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析，「過去美國對台軍售，即便有延遲，也未如此離譜，這不只是單一軍購案的跳票，而是美國軍工體系結構性危機的警訊」。

臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」上月31日PO出一篇「國軍F-16V軍購案大跳票原因之一 台灣竟成美國通膨的間接受害者！？」的文章表示，2025年10月底，我國空軍的「鳳翔專案」本該在今年起分批接收的66架全新F-16V戰機（Block 70），至今交機數量仍是「零」。這筆高達2,472億元的鉅額軍購，原定2026年底全數到位，如今看來已是「不可能的任務」。

該粉專還提到，有立委質詢爆出，美方軍售積欠我國總額已高達6,590億元，F-16V延宕案最為嚴重。「過去美國對台軍售，即便有延遲，也未如此離譜」。該粉專指出，「一葉知秋，這不只是單一軍購案的跳票，而是美國軍工體系結構性危機的警訊」。

該粉專認為，F-16V的延遲並非單一因素，是從「軟體到產能的雙重瓶頸」、「風暴核心為罷工與高離職率」、「通膨火上澆油：股東優先的代價」等原因造成，而當行政院長卓榮泰喊出「究責求償」，但國防部卻坦言「合約沒有求償機制」。

該粉專最後指出，台灣的軍購案是透過美國的「外國軍售」（FMS）管道，合約極為嚴苛。美方可將供應鏈問題、勞工短缺等歸類於「不可抗力」因素。實務上，除非能證明美方有嚴重違約或疏失，否則幾乎不可能獲得賠償。「台灣恐怕只能持續催促，並成為這場遠在天邊的美國通膨風暴的買單者之一」。而除了這些戰機之外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元。

