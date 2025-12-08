台若開戰「馬照跑舞照跳」？苗博雅提烏克蘭 網轟：鬼扯

苗博雅聲稱台灣在戰爭狀態，也能像烏克蘭維持正常生活，說法遭到質疑。（資料照）

社民黨台北市議員苗博雅近日聲稱若爆發戰爭「該上班上學開店的都照常運行」，強調台灣在戰爭狀態，也能像烏克蘭維持正常生活。粉專舉喬治歐威爾名言酸「所有的戰爭宣傳，都來自那些不上戰場的人」。網友質疑「不是說要打巷戰？還幻想戰時台北馬照跑舞照跳？」

5.1萬追蹤的粉專「Next逆襲」7日分享一則苗博雅的直播影片，只見苗博雅表示：現代的戰爭，它在發生的時候，不是所有人都在戰場。相反地，軍人在戰場，但大多數人其實都還是維持著日常的生活。舉個例子，烏克蘭被俄羅斯攻擊三年，但是烏克蘭沒有被俄羅斯佔領的地區，孩子們都還在上學，該上班的還是在上班，該開的店都還是照開，「這個才是現代戰爭的實況！」

苗博雅強調，所以如果台灣被敵國入侵，比如說中國攻擊金門、馬祖，其實台灣本島大多數的日常運行，都還是會照常運作！

Next逆襲直呼，這意思是：戰爭了，你們上戰場吧，我會躲好的！

「講得好像台灣海峽很寬、台灣很大似的？」另一粉專「觸極者」提到英文文學家、《動物農莊》作者喬治歐威爾的名言：「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。」

網友表示「奇怪的是這種言論還是有人相信」、「狗屁不通，再怎麼戰爭人都要生活，只是戰亂中求生存，狀況差太多了」、「烏克蘭面積是台灣的16倍耶」、「跟那隻熊沒什麼差別？除了鬼扯還是鬼扯」、「意思是打是前線的事，跟他人無關，生活，經濟，人心都不會受影響是嗎？膚淺至極」、「沒當兵的在畫虎蘭」、「啊不是說要打巷戰？漢光演習都做台北市區搭捷運演練了。還幻想戰時台北馬照跑舞照跳？」

