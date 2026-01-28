台英全人足療癒研討會 看見腳，體驗療癒力

衛生福利部於1月28日辦理「2026台英全人足療癒研討會」，邀請英國反射療法專家David Wayte 來臺，分享25年來國際反射療法的專業教育、臨床應用及研究發展，探討反射療法在全人療癒措施的前瞻與創新。

本次研討會由衛生福利部指導，財團法人中衛發展中心承辦，台灣全人家庭護理協會、台灣專科護理師教師學會及國立臺灣大學醫學院附設醫院護理部共同協力倡議，聚焦「全人足療癒」於照護實務中的應用與發展。會中特別邀請英國 Jubilee College of Reflexology 校長 David Wayte分享全人足療癒25年視角，並透過全人足療癒自然處方的實務體驗，說明反射療法的價值在於照護過程中協助緩解疼痛、焦慮與壓力，為照顧者與被照顧者帶來身心靈安定。

2026台英全人足療癒研討會大合照

研討會由衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳主講「全人足療癒的學思歷程」，台灣專科護理師教師學會理事長彭台珠分享「護理遇見全人足療癒」，以及台灣新足部健康法研究會副理事長鄭景仁從全息觀點解析全人足療癒的整合應用。此外，彰化基督教醫院神經醫學中心失智暨老化疾病科主治醫師張凱茗分享全人足療癒介入失智照護之實證成效，並由社團法人台灣全人家庭護理協會理事長洪幸雪進行全人足療癒實務經驗敘述。

財團法人中衛發展中心與衛生福利部夥伴合作，持續就護理機構評鑑、全人足療癒人才培育與國際交流推動，一起為紮根健康台灣基礎創新研發。本次台英研討會不僅是知識分享，更是將國際經驗轉化為在地實踐的重要起點，盼以全人足療癒為核心，持續疼惜並支持「照顧者與被照顧者」的身心靈健康。

蔡淑鳳強調，健康台灣從家庭保健開始，全人足療癒「一家2人會，可以省下醫療費」。反射療法是對全人健康的祝福，未來亦可成為健康照護體系韌性的加值處方。透過專業發展、國際接軌、標準建立及人才培育，期能促進全人足療癒普及，藉由足的全人療癒達成健康促進與預防照護之目的。