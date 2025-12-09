台英司法合作 法務部完成第三件英籍受刑人移交
法務部於昨(12/8)日上午，成功將1名在我國服刑的英籍受刑人移交給英國警方，並由英方押解返回英國繼續服刑。此案為台英雙方簽署受刑人移交協議以來，第3件成功移交英籍受刑人返回母國執行刑期的案例。
今年2月間，英國在台辦事處於透過外交部正式提出請求，經「跨國移交受刑人審議小組」於10月23日審議通過後，隨即展開相關準備工作。為確保移交過程順利進行，法務部與英方及相關單位保持密切聯繫，並多次召開工作會議。
會中，英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、外交部、內政部移民署、調查局、矯正署、桃園女子監獄及台灣桃園地方檢察署等單位參與討論，針對移交地點、戒護措施及執行細節進行周密規劃。最終，在各方合作下，昨日圓滿完成移交程序，符合台英雙方協議規範之跨國移交程序要求。
法務部表示，此次移交過程在與「英國在台辦事處」的密切合作下完成，協助英籍受刑人返回母國服刑，不僅為其家屬提供就近探視的便利，更有助於受刑人日後順利復歸社會，實現刑罰的特別預防功能。
法務部指出，為促進外籍受刑人重返社會，同時維護我國司法主權，台灣自2016年4月與英國簽署受刑人移交協議以來，已陸續完成多起跨國移交案件。截至目前為止，我國已成功移交7名德籍、3名英籍、1名丹麥籍、1名波蘭籍及1名瑞士籍受刑人返回其母國繼續服刑。
此外，我國亦與歐洲地區多國，包括德國、波蘭、丹麥及瑞士等，簽署了相關受刑人移交協議。
法務部強調，未來將持續推動各項國際司法合作，與全球民主法治國家攜手，共同實現司法正義，同時兼顧人道關懷原則，為促進國際間的司法互助貢獻更多力量。
