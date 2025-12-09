台英合作！完成第3名英籍受刑人遣返回英 繼續執行刑期

記者楊佩琪／台北報導

法務部與英國在台辦事處、英國皇家監獄及外交部、移民署等單位人員，共同合作將第3名英籍在台服刑受刑人遣送返回英國繼續服刑。（圖／翻攝畫面）

法務部8日上午將一名在台服刑的英國籍受刑人移交英國警官接返回英服刑。此為台灣與英國簽署受刑人移交協議後，返回英國服刑的第3名英籍受刑人。

法務部表示，再與「英國在台辦事處」密切合作下，共同協助英籍受刑人返回其母國執行剩餘刑期，除有利受刑人家屬就近探視外，亦有利受刑人將來復歸社會，達刑罰特別預防之效。

此次移交，於2月間先由英國在台辦事處透過外交部向法務部提出請求，經「跨國移交受刑人審議小組」於10月23日決議同意移交。

廣告 廣告

為使受刑人移交順利進行，法務部持續與英方及相關單位聯繫並交換意見，多次召開工作會議，邀集英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、外交部、移民署、調查局國際事務處、桃園市調查處、矯正署、女子監獄及桃園地檢署等機關人員，共同參與討論，擇定移交地點、安排戒護措施及規劃執行細節，以確保符合執行程序。

另為有助於外籍受刑人重返社會，並兼顧司法主權，台、英兩國於2016年4月間，簽署台英受刑人移交協議，亦與歐洲地區國家，包括德國、波蘭、丹麥、瑞士等，迄今已完成移交7名德籍受刑人、1名丹麥籍受刑人、1名波蘭人以及1名瑞士籍受刑人分別返回母國繼續服刑。

更多三立新聞網報導

「仙塔律師」全認了！被控替詐團洩密、洗錢 改口全認罪並繳回犯罪所得

徐巧芯大姑交保！婆婆拉行李箱現身辦保 剩杜秉澄沒人繳錢還押看守所

「貴婦奈奈」公公被控詐欺6千萬 未實際經營診所！北檢不起訴

PAZZO創辦人毆打運將案 天道盟「鐵霸」80萬交保

