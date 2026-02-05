台英國會交流 陳冠廷：建置中型國家共同安全架構。陳冠廷立委辦公室提供宮

民進黨立委、立法院外交國防委員會委員陳冠廷赴英國國會訪問，雙方也就「中型強國（middle power）合作」交換看法。陳冠廷表示，中型民主國家在當前國際格局中的關鍵任務，在於把分散的能力串聯成網路。英國與其歐洲盟國與台灣面對的威脅態樣高度相似。台英國同為海島國家，對海上交通線、關鍵基礎設施防護與全民防衛等議題有相似挑戰與可分享的經驗；英方亦肯定台灣近年提升全民防衛意識與整體社會韌性的作法，認為其對面對混合式威脅具有重要意義。

陳冠廷這次會晤自由民主黨（Liberal Democrats）上議院領袖普維斯勳爵（Lord Purvis of Tweed），以及該黨國防事務發言人、下議院議員乔治麥克利里（James MacCleary），就台美、台英合作與美英關係等議題交換意見，並聚焦民主夥伴如何在灰色地帶威脅升高的情勢下，強化實質協作與政策協調。

陳冠廷指出，台英近年在經貿與科技合作已奠定扎實基礎，下一階段合作重點將更聚焦安全與韌性，並提出三項可快速推進、也最能形成實質成果的方向：國防安全協作深化、無人機產業與技術交流，以及共同強化阻擋網路攻擊與混合式威脅的能力建構。

陳冠廷在會晤中特別向英國國會議員強調台灣在全球供應鏈的重要性，並指出台灣的利益與英國及歐洲的利益高度一致，因此無論是資金合資、技術合作或安全協作，台英雙方都具備深化合作的堅實基礎與共同誘因。

會晤過程中，普維斯勳爵就其近期擬對英國執政黨政府提出的國會質詢，徵詢陳冠廷對相關議題的觀察與建議。陳冠廷表示，樂見英國國會內友台力量正以制度化方式推進議題，讓台海安全與民主韌性進入更具體的政策辯論與監督程序，使合作更具延續性。

此外，雙方也就「中型強國（middle power）合作」交換看法。陳冠廷表示，中型民主國家在當前國際格局中的關鍵任務，在於把分散的能力串聯成網路。英國與其歐洲盟國同樣面臨俄羅斯各種灰色地帶侵擾，包含無人機闖入北約盟國領空，波蘭、羅馬尼亞、愛沙尼亞等國皆曾遭遇類似事件，這與台灣面對的威脅態樣高度相似。台灣與英國同為海島國家，對海上交通線、關鍵基礎設施防護與全民防衛等議題有相似挑戰與可分享的經驗；英方亦肯定台灣近年提升全民防衛意識與整體社會韌性的作法，認為其對面對混合式威脅具有重要意義。

同日晚間，陳冠廷另拜會「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）創辦人裴倫德（Luke de Pulford），討論台灣如何運用IPAC平台推進對歐國會外交。

陳冠廷指出，台英在雙邊層次推進國防安全、無人機與反網攻合作的同時，也需要將這套合作語言帶進更大的歐洲議會網絡，促成跨國的政策對接與協同行動；會中亦特別聚焦於如何透過IPAC深化與歐洲夥伴、尤其烏克蘭等第一線國家的連結，累積互信、交換韌性經驗，並在面對混合式威脅與安全挑戰時形成更緊密的民主協作。

陳冠廷強調，台英關係要有自己的座標，核心在共同安全、共同韌性與共同能力建構。未來將持續推動台英在國防安全、無人機與反網攻等領域合作，同時透過跨國會平台擴大與歐洲夥伴的連結，讓中型民主國家在同一陣線上具備更強的集體韌性。

