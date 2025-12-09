台英持續司法合作 完成第3名英籍受刑人移交

（中央社記者劉世怡台北9日電）法務部今天表示，昨天上午順利將1名在國內服刑的英籍受刑人移交英國警官接返回英國服刑。本件為台英簽署受刑人移交協議後，移交返回英國服刑的第3名英籍受刑人。

根據法務部新聞稿，法務部在與英國在台辦事處密切合作下，共同協助在國內服刑的英國籍受刑人得以返回其母國執行剩餘刑期，除有利受刑人家屬就近探視外，也有益於受刑人將來復歸社會，達刑罰特別預防之效。

法務部官員表示，本件英籍受刑人移交案，於今年2月間由英國在台辦事處透過外交部向法務部提出請求，經法務部「跨國移交受刑人審議小組」於10月23日決議同意移交。

廣告 廣告

為使本件受刑人移交順利進行，法務部持續與英方及相關單位聯繫並交換意見，多次召開工作會議，邀集英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、外交部、內政部移民署、法務部調查局國際事務處、桃園市調查處、矯正署、桃園女子監獄及台灣桃園地檢署等機關人員共同參與討論，擇定移交地點、安排戒護措施及規劃執行細節，以確保符合跨國移交受刑人執行程序，終使本件受刑人移交於昨天順利完成。

法務部官員表示，為有助於外籍受刑人重返社會，並兼顧司法主權，台英在民國105年4月間簽署台英受刑人移交協議，另也與歐洲地區國家德國、波蘭、丹麥、瑞士等簽署受刑人移交協議，迄今已完成移交7名德籍受刑人、3名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人、1名波蘭籍受刑人及1名瑞士籍受刑人分別返回其母國繼續服刑。（編輯：方沛清）1141209