台英持續司法合作 法務部完成第三件受刑人移交

法務部今天(9日)發布新聞稿指出，法務部已於8日上午順利將1名在我國服刑之英籍受刑人移交英國警官接返回國服刑，此為我國與英國簽署受刑人移交協議後，移交返回英國服刑的第三名英籍受刑人。

法務部表示，在與「英國在台辦事處」密切合作下，共同協助在我國服刑的英國籍受刑人得以返回其母國執行剩餘刑期，除有利受刑人家屬就近探視外，亦有益於受刑人將來復歸社會，達刑罰特別預防之效。

法務部指出，本件英籍受刑人移交案於今年2月間由英國在台辦事處透過外交部提出請求，經法務部「跨國移交受刑人審議小組」於10月23日決議同意移交。

法務部也說明，為使本件受刑人移交順利進行，除了持續與英方及相關單位聯繫並交換意見，多次召開工作會議，也邀集英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、外交部、內政部移民署等機關人員共同參與討論，擇定移交地點、安排戒護措施及規劃執行細節，以確保符合跨國移交受刑人執行之程序，終使本件受刑人移交於12月8日順利完成。

法務部表示，為有助於外籍受刑人重返社會，並兼顧我司法主權，台、英兩國於2016年4月間簽署台英受刑人移交協議，另亦與歐洲地區國家德國、波蘭、丹麥、瑞士等簽署受刑人移交協議，迄今已完成移交7名德籍受刑人、3名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人、1名波蘭籍受刑人及1名瑞士籍受刑人分別返回其母國繼續服刑。法務部未來也將持續積極推動各項國際司法合作，與全球民主法治國家同行。(編輯：許嘉芫)